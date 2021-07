Olimpiadi di Tokyo: Italvolley in collegiale a Latina. Poi le due amichevoli a Cisterna

Passa anche per la provincia pontina il cammino che porta la Nazionale maschile di pallavolo alle Olimpiadi di Tokyo. Gli Azzurri dell’Italvolley infatti saranno impegnati nel collegiale in programma a Latina da domani sera a domenica. A Cisterna si disputeranno, poi, le due gare amichevoli contro l’Argentina (10 luglio ore 20.30, 11 luglio ore 18) nella marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici. Il collegiale, fanno sapere attraverso una nota dalla Federazione Italiana Pallavolo, proseguirà poi presso il CPO Giulio Onesti dalla mezzanotte di domenica fino al 15 luglio.

Le due amichevoli a Cisterna

Per quanto riguarda la capienza massima di spettatori presso il Palasport di via delle Province a Cisterna, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è espresso nelle scorse ore: “Il Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali ha firmato il decreto che stabilisce i criteri per la presenza del pubblico agli incontri di preparazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 della Nazionale italiana maschile di pallavolo in programma a Cisterna di Latina (LT) presso il Palazzetto dello Sport il 10 e l’11 luglio 2021. Sarà consentita la presenza di pubblico in misura non superiore al 25% della capienza, pari a 761 spettatori”. Gli spettatori che saranno presenti ai due test match, su indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, dovranno presentare il green pass o in alternativa la certificazione che attesti l’esecuzione di un test diagnostico negativo effettuato nelle ultime 48 ore (valido per tutti i soggetti con età uguale o superiore a 6 anni).

I convocati

Il commissario tecnico azzurro Gianlorenzo Blengini, per il doppio impegno contro i sudamericani, ha convocato i 12 protagonisti della rassegna a cinque cerchi ai quali si aggiungono Fabio Balaso e Leandro Mosca. Questo l’elenco completo:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Luca Vettori, Ivan Zaytsev

Schiacciatori: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Matteo Piano, Leandro Mosca

Libero: Massimo Colaci, Fabio Balaso.

La diretta Tv

La partita di sabato 10 luglio alle 20.30 sarà trasmessa in diretta da Rai Sport con il commento affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.