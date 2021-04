Pallavolo, Top Volley in campo a Pasqua: a Cisterna arriva la capolista Piacenza

La Gas Sales Bluenergy Piacenza a 5 punti nella classifica dei play-off per il quinto posto, uno in più dei pontini. Randazzo: “Sarà una sfida intensa, il lavoro fatto ci sta dando frutti"

Domenica di Pasqua di pallavolo con la Top Volley Cisterna che oggi, 4 aprile, alle 18 scende in campo al palazzetto di via delle Province per la terza giornata dei play-off per il quinto posto, appendice al campionato di Superlega Credem Banca, che mette in palio la partecipazione alla prossima edizione della Challenge Cup

Dall’altra parte della rete Gas Sales Bluenergy Piacenza che guida la classifica con cinque punti, uno in più dei pontini e i presupposti per un match di alto livello ci sono tutti: anche la Top Volley Cisterna arriva da due partite piuttosto positive, la prima, vinta in tre set con Vibo in casa, mentre l’ultima è stata la maratona in casa di Milano in cui i pontini hanno recuperato da 2-0 a 2-2 prima di cedere al tie-break.

“Quella con Piacenza sarà una partita molto importante per noi in questi play-off per il quinto posto – assicura Luigi Randazzo, laterale della formazione di coach Boban Kovac – Mi aspetto una partita sicuramente intensa come le ultime due che abbiamo già giocato con Vibo e Milano. Noi arriveremo a questo appuntamento con molte più sicurezze perché nelle ultime due partite abbiamo fatto altrettante buone prestazioni ma anche Piacenza arriverà convinta di poter fare bene”.

Contro Milano Randazzo ha totalizzato 12 punti, con il 52% in attacco, e ha chiuso il match con il 54% di ricezione positiva. “Dopo tanto tempo, e dopo un po’ di settimane di preparazione, sicuramente la partita con Vibo è stata anche ricca di emozioni considerando la stagione regolare che abbiamo passato è stato bello poter vincere una partita e iniziare bene questo torneo – riprende Randazzo – per quanto riguarda la partita con Milano abbiamo iniziato male con il servizio ma poi ci siamo ripresi molto bene. Le mie prestazioni? Posso dire che il lavoro che abbiamo fatto in queste settimane inizia a vedersi e sono molto contento di questo”.

Nella classifica finale della regular season Piacenza s’è piazzata al sesto posto con 37 punti (gli stessi di Vibo) con un totale di 13 vittorie e 9 sconfitte. Nei quarti di finale dei play-off scudetto Piacenza ha perso 3-2 a Trento, e subìto un’altra sconfitta anche in casa (1-3). Nel turno preliminare i piacentini avevano superato Padova con due vittorie. “Incontreremo una Top Volley Cisterna diversa rispetto a quella che abbiamo trovato in campionato – chiarisce Alessandro Tondo della Gas Sales Bluenergy Piacenza – Avranno voglia di risollevare una stagione che magari non ha reso giustizia a quelle che erano le aspettative. I giocatori saranno pronti a dare tutto dall’inizio. Mi aspetto una gara lunga e difficile, nella quale noi dovremo far vedere che noi siamo concentrati fin da subito e pronti perché il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, ossia provare a vincere per proseguire il nostro percorso in questo girone”.

Il progetto

Prima della partita i giocatori della Top Volley danno una scossa alla rete per dare una scossa alle coscienze. Ricomincia #Accendiamoilrispetto, il progetto etico con il supporto di AbbVie contro il bullismo, cyberbullismo, inclusione delle diversità e rispetto delle regole interrotto bruscamente dall’esplosione della pandemia nel marzo scorso. Gli incontri con gli studenti, organizzati da Top Volley e AbbVie, con il patrocinio della Polizia di Stato, riprendono per il sesto anno consecutivo seppur in maniera virtuale rispetto alle precedenti cinque edizioni che avevano portato #Accendiamoilrispetto a coinvolgere oltre 10.000 studenti nelle scuole della regione Lazio e del resto d’Italia. Le prime scuole che verranno coinvolte saranno: l’istituto Carlo Rosselli di Aprilia, l’istituto Plinio di Cisterna di Latina, l’Istituto comprensivo Nettuno III e la scuola primaria Nostra Signora di Lourdes di Roma.