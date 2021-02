Pallavolo femminile/ Serie C: la Volley Terracina parte bene e batte Sabaudia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE - SERIE C GIRONE B1 REALMOKASIRS SABAUDIA - VOLLEY TERRACINA 0 - 3 (17-25; 17-25; 21-25)

SABAUDIA: Miatello 12, De Santis 3, Massarenti 4, Caponi 9, Salvadego 1, Stagni 2, Lisi 2, Vincenzi C. 1, Vincenzi M. (L1), Ferrarese (L2). n.e. Trenta, Crispi, Camazzola. 1° all. Casalvieri. VOLLEY TERRACINA: Mancini 12, Massa 2, Polverino 8, Bonsanti 9, Panella 4, Sciscione 2, Mariani 14, De Piccoli 2, Zandrisco, Bozzetto (L1). n.e. Terenzi, Dalia, De Bonis, Giuliani (L2). 1° all. Terenzi, 2° all. Nalli Schiavini. Arbitro: Scudiero Sabaudia: Bv 3, Bs 6, M 4 Terracina: Bv 7, Bs 6, M 3 Durata set: ’21, ’21, ’27.

La Volley Terracina sorride nel giorno del ritorno al campionato della Serie C, prima grande emozione vissuta da entrambe le squadre. In un girone che prevede tutti derby provinciali, la prima gara non ha dato particolari grattacapi alle biancocelesti che si sono imposte con un punteggio rotondo sul campo della Pallavolo Sabaudia, violando il PalaVitaletti per 0-3.

Tanto equilibrio in avvio di match, dettato anche dall’emozione di tornare a giocare dopo tanto tempo. La Volley Terracina trova il primo vantaggio, 6-8 con il muro della Bonsanti, ma la formazione di casa poco dopo trova la parità, 11-11, nuovo allungo biancoceleste con il capitano Sciscione e la giovane Polverino protagoniste per il 12-16. Il coach Casalvieri chiama tempo ma al rientro è sempre la formazione ospite a condurre le operazioni, 15-21, con una serie proficua al servizio di Mancini e poco dopo Mariani si procura la prima palla set chiusa alla seconda occasione dal primo tempo della Bonsanti, sul 17-25.

Il secondo parziale inizia sempre con la Volley Terracina a comandare nel punteggio, 3-6, ma con qualche errore in attacco, le biancocelesti permettono al Sabaudia di accorciare e portarsi a meno uno, 7-8. Due muri consecutivi della Capone riporta le sorti in parità, 10-10. Un ace di Mancini e un attacco vincente di Mariani riportano Terracina avanti 13-16, Casalvieri riferma il gioco per parlare con le sue ragazze, cambia la diagonale con l’ingresso di Vincenzi e Lisi, la formazione ospite però continua a fare punti con Mariani e De Piccoli al servizio, 15-19. Dopo pochi scambi, qualcuno anche prolungato, Terracina si porta sopra 16-22 con Mancini proficua in attacco e chiude con la stessa schiacciatrice bissando il set precedente, 17-25.

Terzo set e Sabaudia si porta avanti, 4-3, Terracina recupera e va in vantaggio, 6-8 per poi andare sul 9-13 con il suo opposto Mariani a segno. Gli scambi seguenti vedono il cambio palla protagonista, con le biancocelesti sempre in vantaggio, 13-16, la regista Sciscione smista a dovere per le sue attaccanti, Bonsanti trova l’ace per il 13-19 e un altro ace di Mancini la portano a tre punti dal match 16-22, mentre Sabaudia recupera tre punti. Il coach Terenzi chiama timeout, le sue ragazze ricominciano a mettere palla a terra, Massa procura la palla match e gara chiusa sul 21-25 dall’attacco della Mariani per lo 0-3 finale.