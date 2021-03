Pallavolo, la Top Volley torna in campo per i play-off per il quinto posto: il calendario

Si parte domenica 28 marzo in casa con Vibo con la prima giornata dell’appendice al campionato di Superlega che mette in palio un posto per la prossima Challenge Cup

La Top Volley Cisterna pronta a tornare in campo. La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato il calendario dei play-off per il quinto posto, l’appendice al campionato di Superlega che mette in palio un posto per la prossima Challenge Cup. Oltre alla squadra pontina, gli altri team in corsa sono: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Leo Shoes Modena, Allianz Milano, NBV Verona, Consar Ravenna e Kioene Padova, ovvero le tre squadre che sono state escluse dal turno preliminare dei play-off scudetto insieme alle quattro formazioni eliminate ai quarti di finale.

“Non vedo proprio l’ora di giocare di nuovo una partita ufficiale, è passato così tanto tempo dall’ultima gara di regular season – ammette il centrale tedesco Tobias Krick – Mi auguro che siamo migliorati nelle ultime quattro settimane, abbiamo lavorato sodo e vogliamo dimostrarlo”.

La Top Volley Cisterna debutterà domenica 28 marzo ospitando al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna il Tonno Callipo Vibo Valentia, la squadra rivelazione del campionato di Superlega, a seguire la trasferta di Milano (mercoledì 31 marzo) per poi tornare a giocare in casa domenica 4 aprile con Piacenza. Poi ci saranno due trasferte consecutive, la prima giovedì 8 aprile a Ravenna mentre per la quarta giornata e a seguire domenica 11 aprile a Padova per la quinta giornata. Ultima partita casalinga di questa fase dei play-off prevista per mercoledì 14 aprile quando a Cisterna arriverà Modena mentre l’ultima è in programma a Verona per domenica 18 aprile.

In seguito le semifinali coinvolgeranno le prime quattro classificate al termine del round robin, in gara unica in casa delle migliori classificate, e si svolgeranno il 22 aprile mentre la finale è prevista tre giorni dopo in gara unica in casa della migliore classificata al termine del round robin. Tutte le gare saranno visibili su Eleven Sports; la finale del 25 aprile sarà trasmessa in diretta da RAI Sport.

Il calendario completo

1a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca - Domenica 28 marzo

Gas Sales Bluenergy Piacenza – NBV Verona

Leo Shoes Modena – Consar Ravenna

Allianz Milano – Kioene Padova

Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



2a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca - Mercoledì 31 marzo

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – NBV Verona

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Leo Shoes Modena

Allianz Milano – Top Volley Cisterna

Consar Ravenna – Kioene Padova



3a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca - Domenica 4 aprile

Leo Shoes Modena – Allianz Milano

NBV Verona – Consar Ravenna

Kioene Padova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza



4a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca - Giovedì 8 aprile

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Leo Shoes Modena

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

NBV Verona – Kioene Padova

Cosar Ravenna – Top Volley Cisterna



5a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca - Domenica 11 aprile

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Leo Shoes Modena – NBV Verona

Allianz Milano – Consar Ravenna

Kioene Padova – Top Volley Cisterna



6a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca - Mercoledì 14 aprile

Allianz Milano – NBV Verona

Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

kioene Padova – Gas Sales Piacenza

Top Volley Cisterna – Leo Shoes Modena



7a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca - Domenica 18 aprile

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Consar Ravenna

Leo Shoes Modena – Kioene Padova

NBV Verona – Top Volley Cisterna