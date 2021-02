Pallavolo, la Top Volley Cisterna punta ai play-off 5°posto: continua la preparazione

Punta alla data del 28 marzo la Top Volley Cisterna: fra circa un mese, infatti, è previsto l’inizio ufficiale play-off per il quinto posto, l’appendice alla stagione regolare che mette in palio la quinta posizione e quindi di conseguenza la qualificazione alla prossima Challenge Cup 2021/22. I ragazzi di coach Boban Kovac continuano la preparazione in vista di quello che è un appuntamento che potrebbe dare un significato diverso alla stagione. Dopo una regular season avara di soddisfazioni si lavora per approcciare alla fase finale della stagione con l’obiettivo di combattere per provare a dare un volto diverso al campionato.

Comunque, nonostante i risultati sportivi l’interesse per il club ha fatto registrare un dato interessante visto che la Top Volley Cisterna nell’ultimo report di Iquii Sport risulta essere al sesto posto, tra le squadre della Superlega, come crescita di fanbase con un aumento del 2,94% in questa speciale classifica guidata da Monza (+6,04%) alle cui spalle ci sono Milano (+5,97%), Piacenza (+5,57%), Modena (+3,14%) e Lube (+3,07%). Dietro la Top Volley, nella speciale classifica riservata alla crescita, ci sono Trento, Vibo, Perugia, Ravenna, Verona e Padova. La statistica tiene conto della variazione tra il 23 dicembre 2020 e il 23 febbraio. Sempre nel report Iquii rilasciato a febbraio, nella classifica aggregata che comprende tutte le piattaforme, la Top Volley Cisterna ha difeso la decima posizione con un totale di 24.500 followers complessivi. Tutte le 12 squadre della Superlega messe insieme coinvolgono complessivamente un milione e trecentomila appassionati con un aumento del 2,9% rispetto allo scorso dicembre.

Intanto la Top Volley Cisterna è anche molto impegnata nei progetti etici. Nei prossimi giorni ripartirà #Accendiamoilrispetto con il patrocinio della Polizia di Stato e il supporto di AbbVie, mentre il Club pontino ha vissuto con grande partecipazione la settimana dedicata alla pallavolo da Special Olympics con gli atleti speciali della Lucky Friends di Lamezia Terme, l’associazione di volontari gemellata con la Top Volley. Immagini e informazioni sulla pallavolo giocata dagli atleti speciali, si possono trovare sui canali social della Top Volley.