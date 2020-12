Pallavolo: la Top Volley Cisterna ancora ko, sconfitta in 3 set dalla capolista Perugia

Top Volley Cisterna ancora ko: nell’ultima partita dell’anno solare i pontini sono stati battuti in tre set in casa dalla capolista Perugia rimediando la sconfitta numero 15 in questa stagione di Superlega.

I commenti nel posta gara

“C’è poco da dire; capisco che dall’altra parte della rete c’è Perugia che batte molto bene, ma non possiamo sbagliare le battute come nel primo set e fallire su attacchi con muro a uno: non ce ne va una dritta, non c’è una cosa buona - ha commentato Boban Kovac a fine gara -. Serve tanta pazienza ma io l’ho persa tutta e chiedo a me stesso cosa sta facendo questo coach quando una squadra gioca così? Non sono contento, sto male perché durante l’allenamento facciamo cose ma durante la partita forse c’è paura o incapacità nostra. Ci sono modi e modi di perdere, non dirò niente a nessuno ma ci sono troppi errori banali che è molto difficile da digerire, sarà molto difficile uscire da questa situazione, serve orgoglio e personalità partendo da me per fare bene”.

La partita

Ancora out Tillie per il problema alla caviglia, in avvio coach Boban Kovac schiera Seganov in regia in diagonale con Sabbi, di banda Randazzo e Cavuto, al centro Krick e Szwarc con Cavaccini libero. Dall’altra parte della rete Heynen risponde con Travica - Atanasijevic, Leon - Plotnytski e Colaci libero.

PRIMO SET - La Top Volley Cisterna cede il primo set a Perugia 14-25 in 21 minuti con i pontini sempre sotto e costretti a rincorrere la formazione umbra trascinata da Atanasijevic con cinque punti nel parziale (71% in attacco) mentre tra i pontini i soliti problemi a entrare in serie con la battuta (cinque errori). Subito avanti 4-7 Perugia, la Top prova a ricucire a metà set (10-15) ma Perugia non fatica troppo a restare avanti dando una moderata pressione dalla linea dei nove metri (13-22) fino al 14-25 finale. Nel corso del set spazio anche a Onwuelo, Sottile e Rossato che ha forzato molto e bene.

SECONDO SET - Anche nel secondo parziale la Top fatica e Perugia ne approfitta per chiudere 19-25. Sotto di due set i pontini non riescono ad arginare mai gli umbri che partono subito forte (5-7, 7-10) poi sul 12-18 la formazione pontina prova a ricucire lo strappo avvicinandosi fino al 15-19, poi gli umbri ancora a spingere forte con la Top sempre fallosa, con sette errori dalla linea dei nove metri (il totale sale a 12 nei primi due). Nel finale ace di Szwarc (18-22) poi Leon e Atanasijevic chiudono il conto con il 19-25. Leon ha dato un contributo maggiore rispetto al set precedente (5 punti con il 60% in attacco) mentre tra i pontini Onwuelo è stato il più incisivo (4 punti e 80% in attacco).

TERZO SET - Nel terzo Kovac cambia la diagonale e tiene in campo Sottile in regia con Onwuelo opposto, lasciando out Seganov e Sabbi. L’avvio è molto positivo per la Top Volley che riesce a trovare il primo vantaggio del match salendo fino al 7-4 poi Perugia recupera approfittando di qualche errore dei pontini (7-7) ma il set è godibile e si gioca praticamente punto a punto fino a metà (15-16) poi nella seconda metà Perugia è più costante e gli ospiti prendono il largo avanzando fino al 20-24: la Top annulla un match point ma la Sir chiude 21-25.

I tabellini

TOP VOLLEY CISTERNA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 5, Cavaccini (lib.), Sottile, Seganov, Rossato, Sabbi 4, Rossi ne, Onwuelo 6, Rondoni ne, Randazzo 4, Krick 5, Szwarc 6. All. Kovac

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Piccinelli , Ricci 3, Vernon-Evans, Travica 1, Ter Horst 1, Russo ne, Sossenheimer ne, Biglino ne, Leon 12, Zimmermann, Solé 8, Colaci (lib.), Atanasijevic 12, Plotnytskyi 7. All. Heynen

Arbitri: Cesare, Caretti

Parziali: 14-25 (21'), 19-25 (27'), 21-25 (27')

Note: Top Volley Cisterna: ricezione 40% (24%), attacco 36%, aces 2 (err. batt. 16), muri pt. 4

Sir Safety Conad Perugia: ricezione 51% (18%), attacco 55%, aces 4 (err. batt. 15), muri pt. 6

MVP: Leon (Sir Safety Conad Perugia).