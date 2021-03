Pallavolo: Volley Terracina, la Under 17 espugna Aprilia e resta al comando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE – UNDER 17 FEMMINILE 3° GIORNATA – PARTITA DEL 30/03/2021 GIO’ VOLLEY APRILIA - VOLLEY TERRACINA = 0 - 3 (25-27; 21-25; 19-25) Arbitro: Nicotra.

Continua la marcia spedita della Under 17 della Volley Terracina, che esce vittoriosa dal campo della Giò Volley Aprilia con un risultato netto, in una gara condotta avanti dall’inizio alla fine. Brave davvero le ragazze biancocelesti condotte in panchina in questa occasione da coach Nalli, che hanno sofferto un pochino nel primo set finito ai vantaggi, mentre nei restanti due parziali giocati, hanno sempre accumulato vantaggi consistenti, che le hanno messe comunque al riparo dal naturale ritorno delle padrone di casa. Tutte hanno offerto una prestazione molto convincente, lottando su ogni pallone, con un servizio davvero efficace, mettendo pressione alla ricezione avversaria e poi traendo ulteriore vantaggio nelle fasi di break point, chiudendo a proprio favore tante situazioni. Con questa vittoria la Volley Terracina comanda la classifica a punteggio pieno dopo tre giornate giocate.