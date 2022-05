La Pallavolo Volta al Tour Pontino di Volley S3: energia, entusiasmo e felicità per i bambini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

La Pallavolo Volta al Tour Pontino di Volley S3 con l'energia, l'entusiasmo e la felicità dei bambini. Dopo due lunghissimi anni, finalmente, i giovanissimi atleti sono tornati a far vedere tutta la loro energia sul campo.

L’occasione è stata la Festa dello Sport organizzata dalla FIPAV Latina, alla quale, come di consueto, ha partecipato anche la società. Gioia, emozione, divertimento, competizione, sono stati i principali ingredienti di un pomeriggio di sport vissuto finalmente nello spirito del Volley S3, quello di creare aggregazione, mescolata all’approccio agonistico di quelli che domani saranno i futuri pallavolisti e pallavoliste del territorio.

"Si ringraziano i tecnici per il lavoro svolto durante l’anno in palestra ed in occasione delle manifestazioni e Stefano Faiola per il supporto fotografico offerto"commentano dalla società.