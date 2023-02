Maga Circe, la magia della maratona che ha avvolto 2000 podisti

Bel sole, mare, storia e sana competizione racchiusa nella passione per il podismo. Condimenti preziosi che hanno reso eccelsa la terza edizione della Maratona Maga Circe, con 1800 partecipanti, lungo i tre percorsi (42,195 km, 28 km, 13 km) che hanno unito San Felice Circeo a Sabaudia. Evento di cui le due città di mare hanno concesso il patrocinio, insieme a Coni Lazio, oltre a essere stato promosso Opes e promossa da Città Sport e Cultura.

“Ogni edizione è sempre un’emozione forte quando vediamo concretizzare il lavoro di un intero anno – commenta Davide Fioriello presidente della società organizzatrice In Corsa Libera -, un grazie al perfetto coordinamento con le forze dell’ordine, ai aindaci e alle Amministrazioni comunali di Sabaudia a San Felice Circeo, alla Federazione, agli sponsor e a tutti coloro che hanno reso possibile la gara. La nostra arma vincente è uno staff eccellente, due ottimi direttori tecnici nelle figure di Antonello Cipullo e Sergio Zonzin e tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte". A dare lustro all’evento, lo spettacolo degli Sbandieratori Ducato Caetani Sermoneta, che hanno accompagnato gli atleti allo start e anche all’arrivo della corsa.

Traguardo

A tagliare per primo il traguardo della Maratona 42,195 km con il pettorale numero 1 è stato Giorgio Calcaterra della Calcaterra Sport in 02:46:02. Secondo sul podio D’Elia Dante della Giovanni Scavo Velletri 02:50:09. Terza piazza per Mauro Ciccarese dell’Abacus Villa Baldassarri in 02:54:56. Per le donne della 42 km, prima con il pettorale 108, Maria Rosa Costa della G.S. Gabbi con il tempo di 03:13:12. Seconda Alessandra Scaccia della Frosinone Sport con 03:13:40 e terza Manuela Serra della Persicetana Podistica 03:16:12. Per la 28 km vince Freedom Amaniel, pettorale della X Solid Sport Lab, che taglia il traguardo in 01:27:50. Secondo posto per Francesco Mascherpa della Runners Legnano in 01:37:03. In terza posizione Andrea Sgaravatto dell’Atl.

Casone Noceto 01:38:53. Il podio femminile della 28 km è composto da Patrizia Capasso in 01:57:11. Seconda Angelina Cavalieri della Podistica Solidarietà in 01:58:51, terza Pamela Gabrielli della Runforever Aprilia 01:59:20. La competizione di 13 km è stata vinta da Papoccia Diego della Runners Team Ferentino in 00:43:23, secondo Marco Lagona della Caivano Runners in 00:43:35, terzo Nicolò Bandini della G.P. Parco Alpi Apuane in 00:44:15. Per le donne prima Lucia Mitidieri della Piano Ma Arriviamo in 00:47:01, seconda Francesca Sabatini dell’Atletica Ceprano in 00:52:31, terza Silvia Gaffi della Runner Trainer 00:53:22.

Appuntamenti

Già si pensa alla futura edizione, con l’obiettivo di crescere ancora di più. Appuntamento al 4 febbraio 2024

con la quarta edizione della Maratona Maga Circe, mentre un altro grande evento della società In Corsa Libera sarà la Mezza Maratona di Latina, il 21 maggio 2023.