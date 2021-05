World Rowing Cup III, Sartori e Sabaudia aspettano la Coppa del Mondo di Canottaggio

“La MIA coppa del mondo. Desiderata. Voluta. Organizzata”. Non parla semplicemente da assessore allo Sport nel profilo facebook, perché l’Alessio Sartori campione olimpionico e presidente del Comitato Sabaudia MMXX - Sabaudia Rowing avverte più di tutti l’attesa per la terza prova di Coppa del Mondo di Canottaggio in calendario dal 4 al 6 giugno nelle acque del Lago di Paola. A casa sua, in quel bacino che lo ha lanciato nell’orbita del canottaggio mondiale, come per molti altri campioni del suo stampo.

Attesa

Meno di una settimana alla kermesse, attesissima del mondo remiero perché ultima occasione di test generale prima dei Giochi Olimpici di Tokyo. Sarà trasmessa in diretta mondiale grazie alla stretta collaborazione tra il Comitato Organizzatore e World Rowing, braccio operativo della Federazione Mondiale di Canottaggio. Un passo importante per l’evento assoluto che con questo tassello diventa fruibile al pubblico, seppur in virtuale, azzerando la barriera imposta dalla pandemia.

Programma

Ricchissimo il programma delle regate, l’inizio è ora confermato per venerdì 4 giugno alle 9.30. Un programma senza sosta animerà il campo di regata all’ombra del Circeo fino alle 12.20 con tutte le prove di qualificazione. Il pomeriggio della prima giornata sarà invece dedicato ai ripescaggi. Sabato 5 giugno, più precisamente dalle 9.30 alle 11.40, le semifinali. Il primo acuto con l’assegnazione delle medaglie è atteso sempre sabato tra le 11.50 e le 12.50. Un’ora di finali per le specialità non olimpiche delle categoria pesi leggeri. Domenica 6 giugno il gran finale, riscaldato dalle finali B che porteranno all’assegnazione delle posizioni dalla settimana alla dodicesima. Dalle 10.30 e fino alle 13.30 tutte le finali assolute per le medaglie riservate alle specialità olimpiche.

Presentazione

La World Rowing Cup III sarà presentata on line nel corso della conferenza stampa di lunedì 31 maggio alle ore 11:00, che verrà trasmessa in streaming sulla pagina facebook sabaudiarowing. Nel corso della conferenza si parlerà dell’evento internazionale sotto gli aspetti di carattere organizzativo e sportivo, verranno riportati i dati ufficiali e informazioni sulle presenze.