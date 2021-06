Canottaggio: “Con la Coppa del Mondo Sabaudia consacrata come nuovo campo di gara internazionale”

E’ passata una settimana dalla chiusura della terza prova della Coppa del Mondo di canottaggio andata in scena a Sabaudia lo scorso weekend (dal 4 al 6 giugno) ma l’eco per l’importanza dell’evento che ha visto la Città delle dune salire alla ribalta internazionale ancora non si spegne.

Un appuntamento importante quello che ha visto Sabaudia protagonista della tre giorni di gare e non solo; un evento tanto atteso soprattutto dopo lo stop lo scorso anno a causa del coronavirus. Ed è stata una macchina organizzativa perfetta quella messa in piedi per ospitare le 25 Nazioni e gli oltre 300 atleti in gara che ha regalato alla città un importante vetrina anche per la promozione e la valorizzazione del territorio.

Ma la riuscita della manifestazione è frutto di un importante lavoro di squadra. Lo ribadisce ancora una volta il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi. “La forza della Coppa del Mondo di canottaggio è senza dubbio da ritrovare nel sodalizio tra le diverse istituzioni, che sin dal primo momento hanno creduto in Sabaudia e nella sua vocazione sportiva, nelle sue potenzialità e in quel progetto ambizioso che l'Amministrazione comunale ha inteso portare avanti per la promozione del territorio a 360 gradi” scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Regione, Provincia, Coni e Fic sono state delle perfette compagne di viaggio ed è anche grazie a loro se oggi abbiamo consacrato la Città delle dune come nuovo campo di gara internazionale, pronto ad ospitare tante altre competizioni remiere e a confermare il suo grande appeal per team e atleti. Grazie”.

E proprio per questo si guarda già avanti ai prossimi appuntamenti che ospiterà la città di Sabaudia, come gli Europei Junior (2022), il Coastal Rowing e Beach Sprint (2023) e gli Europei Assoluti (2024).