Comunità pontina dello Sport, 23 Comuni siglano il protocollo d’intesa per gli eventi sportivi

Parte dalla città di Sabaudia l'impegno per la promozione del territorio e l’organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, che ha visto come primo atto ufficiale la costituzione della Comunità Pontina dello Sport. Ieri pomeriggio, 4 giugno, la sottoscrizione pubblica del protocollo di intesa a cui hanno aderito 23 comuni della provincia di Latina. Un "gioco di squadra" che ha l’obiettivo di dare un impulso importante allo sviluppo dell’intero comparto sportivo, mettendo a sistema la collaborazione e co-partecipazione alla realizzazione di eventi, iniziative e progettualità nel settore sportivo nonché promuovere e supportare l’organizzazione degli eventi sportivi a caratura nazionale e internazionale ospitati e organizzati dalle diverse amministrazioni.

Hanno adeito i comuni di Sabaudia (ente capofila) Aprilia, Bassiano, Cori, Castelforte, Fondi, Formia, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina.

“Lo sport - ha commentato il sindaco Giada Gervasi - ha oramai assunto una dimensione economica progressivamente crescente nelle economie dei territori locali e nazionali, dimostrando grandi occasioni di sviluppo; allo stesso modo il turismo sportivo ha subito un forte incremento palesando le sue notevoli potenzialità in fatto di numeri e capacità di spesa ma soprattutto offrendo ai territori opportunità di sviluppo diversificato, anche in ottica di destagionalizzazione delle attività. È da questi input che trova il suo punto di forza la ‘Comunità Pontina dello Sport’, oggi divenuta realtà. Ringrazio tutti i colleghi sindaci per aver accolto il nostro invito sposando sin da subito il principio della collaborazione per la valorizzazione e promozione della nostra provincia. Siamo una squadra, una comunità e lo sport, insieme alla cultura, è il nostro filo conduttore”.

“Saluto con piacere la nascita della comunitá pontina dello sport - ha dichiarato anche il delegato della Regione Roberto Tavani - Una bella e lungimirante iniziativa che vedrà tanti comuni in prima línea per sviluppare e rafforzare sinergie territoriali e progettualitá sportive su un quadrante della nostra regione ricco di storia, bellezza e grandi tradizioni sportive”.

La firma del Protocollo di Intesa è avvenuta nell’ambito della “Festa delle bandiere”, promossa in Piazza del Comune in occasione della Terza Tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio, durante la quale hanno sfilato davanti alle autorità civili e militari le bandiere delle 26 nazionali partecipanti.