Vacanze a Sabaudia per l’oro olimpico Marcell Jacobs, la foto con Francesco Totti

Il campione olimpico sta trascorrendo con la famiglia le ferie nella città delle Dune, meta preferita anche dall’ex capitano della Roma e da Ilary Blasi per l’estate. Sui social la foto che li ritrae tutti insieme

Vacanze di Ferragosto a Sabaudia per Marcell Jacobs. Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo con le due medaglie d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100, l’uomo più veloce del mondo ha infatti scelto il litorale pontino, ed in particolare la città delle Dune, per trascorrere qualche giorno di ferie con la sua famiglia.

Vacanze che sono state documentate sui social dall’atleta azzurro come anche dalla moglie Nicole Daza. Tra tutte spicca la foto scattata nel pomeriggio di ieri e che ritrae la coppia con l’ex capitano della Roma Francesco Totti ed Ilary Blasi che sono soliti trascorrere molto tempo a Sabaudia durante l’estate.

“Holiday mood” scrive Jacobs a corredo della foto che ritrae i quattro. E per lui non sono mancati i complimenti da parte di Francesco Totti. “E’ stato un piacere ed un onore… ancora complimenti” ha risposto l’ex giocatore giallorosso commentando lo scatto.