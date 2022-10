Sul lago di Paola la nuova edizione del Trofeo nazionale di canoa

Si svolgerà nella giornata di domani, sabato 15 ottobre, dalle 10, sul Lago di Paola a Sabaudia, la nuova edizione del Trofeo Nazionale di Canoa organizzato dalla Lega Navale Italiana e dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, con la collaborazione della Marina Militare. L’intento della gara è di promuovere le categorie giovanili (allievi, cadetti, ragazzi) e mantenere viva la sinergia tra Lega navale e Federazione italiana canoa per trasferire alle ragazze e ai ragazzi i migliori valori etici di questo sport. La manifestazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla diffusione di questa importante specialità, favorendo l’avvicinamento dei più giovani alla pratica sportiva dilettantistica. Il Trofeo rappresenta un impegno concreto nel quadro delle iniziative e degli eventi promossi in modo congiunto da Lega navale e Federazione al fine di diffondere e rafforzare la conoscenza delle discipline della pagaia, la cultura del mare e il rispetto per l’ambiente, come stabilito dall’accordo di collaborazione recentemente siglato tra le parti.

Parteciperanno 51 giovani atleti provenienti da 7 sezioni della Lega Navale Italiana affiliate: Bari, Castellammare di Stabia, Lido di Ostia, Mantova, Molfetta, San Benedetto del Tronto e Taranto. Presenti alla premiazione il presidente ,azionale della Lega Navale Italiana Donato Marzano, il presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Luciano Buonfiglio e il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca. L’evento si avvale del supporto organizzativo del Centro Sportivo Remiero della Marina Militare.