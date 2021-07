Terracina diventa la Capitale del beach tennis: si gioca il Trofeo Rive di Traiano

Terracina diventa la Capitale del beach tennis questo fine settimana: dal 9 all’11 luglio, infatti, l’RDT Summer Village dello stabilimento Rive di Traiano, sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis, ospiterà il Trofeo Rive di Traiano. Si tratta di un torneo dall’altissimo livello tecnico che mette in palio un montepremi di 3450 Euro, 2000 per il doppio maschile open, 1000 per il doppio femminile open, 300 per il singolare maschile e 150 per il singolare femminile e che assegnerà punti per le classifiche nazionali.

Particolarmente qualificato il lotto dei partecipanti. In campo maschile l’atleta più atteso sarà il ravennate Marco Garavini, in forza alla Beach Tennis School Romana di Paolo Tazzari, attuale numero 8 della classifica mondiale ITF. In coppia con Garavini ci sarà il campione italiano di singolare Under 18 il giovanissimo romano Elia Ammendola. A contendere la vittoria alla coppia favorita in campo i vice campioni del mondo 2016 Davide Benussi-Alessio Chiodoni che si presentano in campo con alle spalle risultati eclatanti in campo nazionale ed internazionale. Benussi attualmente n°16 del ranking ITF, vanta nel suo curriculum la vittoria del Campionato Italiano a squadre 2018 ed i titoli italiani assoluti indoor e outdoor del 2019. Chiodoni ha in bacheca 18 tornei ITF, il titolo di campione del mondo over 40 2019 e il titolo di vice campione del mondo, proprio con Benussi, nel 2016. Altra coppia da seguire con attenzione sarà quella formata da Gabriele Gini, campione italiano nel doppio maschile u18 2021 e campione del mondo u16 2019, e da Nicoló Gasparri campione italiano 2021, campione del mondo u16 nel 2019. In campo anche il campione italiano 2020 Filippo Boscolo.

Altrettanto qualificato il torneo femminile che vedrà protagonista il binomio composto dalla campionessa italiana under 16 e under 18 Elena Francesconi, e dalla campionessa italiana di doppio femminile under 16 Irene Mariotti. Di grande interesse anche la coppia definita ‘gemelline d’oro’ Noemi e Michela Romani che hanno già vinto numerosi tornei ITF e nazionali. Dalla Campania arriverà a Terracina l’agguerrito duo composto da Carmela Grasso e Federica Buonocore.

Il Trofeo Rive di Traiano è patrocinato dal Comune di Terracina ed è inserito nel contenitore di eventi sportivi da spiaggia “Beach Sport World”. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio anche della Fondazione Telethon che nell’occasione procederà ad una raccolta fondi destinati alla ricerca sulle malattie rare.

Le finali del doppio maschile e doppio femminile open saranno trasmesse in diretta televisiva sul canale Sky 841, frequenza di Ms Channel, su Ms Sport e su Mschannel.Tv. L’organizzazione della manifestazione è a cura dell’Associazione dilettantistica Amici dello Sport presieduta da Francesco Cascarini.