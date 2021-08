Dopo Tokyo, Terracina festeggia i due canottieri olimpici Matteo Lodo e Simone Venier

La città Terracina festeggia Matteo Lodo e Simone Venier i due canottieri olimpici reduci da Tokyo. L’evento, annunciato dal sindaco Roberta Tintari su Facebook, è in programma per oggi, domenica 22 agosto, alle 18.30 all’RDT Summer Village.

Lodo è tornato dalle Olimpiadi con un’altra medaglia di bronzo conquistata con il "quattro senza" Senior insieme a Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo; finale amara, invece, quella del quattro di coppia maschile di Simone Venier arrivato quinto a causa di un filaremo che ha frenato la corsa azzurra dopo i 750 metri.

Quella di oggi sarà dunque una giornata di festa per i due atleti terracinesi che riceveranno il caloroso abbraccio della loro città. “Tributeremo il grande applauso della città di Terracina a Matteo Lodo e Simone Venier, i canottieri del nostro territorio che hanno rappresentato ai massimi livelli il canottaggio italiano alle recenti Olimpiadi di Tokyo, raggiungendo lusinghieri risultati - ha scritto il sindaco Tintari su Facebook -. Sarà un momento di festa per due straordinari atleti dei quali la nostra comunità deve andare fiera.

Abbiamo scelto di incontrare Matteo e Simone non in una sede istituzionale, ma in un luogo di grande sport e animato da tanti giovani come l’RDT Summer Village Terracina” ha poi concluso.