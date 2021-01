La Top Volley Cisterna non si ferma: allenamento anche a Capodanno

Due match complicati per iniziare il nuovo anno. La Top Volley Cisterna ha continuato a lavorare duramente senza considerare il periodo di festa: allenamento giovedì 31 dicembre e tutti in campo anche oggi, primo di gennaio. La Superlega non ammette soste e tantomeno la posizione in classifica della formazione di Cisterna. Il prossimo appuntamento per la squadra di coach Boban Kovac sarà quello di domenica prossima quando alle 16 i pontini saranno impegnati in Brianza nella tana del Vero Volley Monza, la squadra partirà domani mattina (sabato) alle 9:00 e completerà la trasferta in pullman. A seguire la Top Volley Cisterna tornerà in campo il 10 gennaio prossimo (alle 18:00) quando in casa arriverà il Nbv Verona nella sfida valida per la settima giornata di ritorno della Superlega.

Per quanto riguarda le statistiche Arthur Szwarc ha chiuso il 2020 al 17esimo posto della classifica dei migliori bomber di Superlega con 180 punti totalizzati (in 57 set disputati) ed è il primo dei pontini nella classifica di rendimento mentre al ventesimo posto è salito Luigi Randazzo con 175 punti totalizzati (56 set) ed è il secondo dei pontini. Sul terzo gradino del podio dei migliori realizzatori della Top c’è Tobias Krick (117 punti in 57 set) con il tedesco che nella classifica assoluta è attualmente 39esimo.