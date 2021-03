Uova di Pasqua per veri tifosi: consegna a domicilio a prezzi super scontati

Si avvicina la Pasqua ed è tempo di acquistare le famose uova di cioccolato. I supermercati ne sono già pieni, le pasticcerie e le cioccolaterie altrettanto, ma se si sta cercando un uovo da veri tifosi, Shop Today ha delle interessanti proposte.

Uova di cioccolato delle squadre del cuore, ma anche per tutti quei tifosi che amano il calcio in tutto e per tutto. Ecco le proposte, a prezzi scontati, disponibili in vista della Pasqua su ShopToday:

Uova di Pasqua As Roma

Un uovo di cioccolata al 100% giallorosso. Un regalo che tutti i tifosi della Roma gradiranno per Pasqua, bambini ma anche più grandi.

L'uovo è a base di cioccolato al latte (Cacao: 30% minimo), zucchero, Latte in polvere, Burro di cacao, Pasta di cacao, Siero di latte in polvere, Lattosio, Emulsionante: Lecitina di soia. Aroma naturale (vaniglia). Può contenere tracce di frutta a guscio. Senza glutine. E all'interno una fantastica sorpresa.

Acquista qui l'uovo di cioccolato dell'As Roma a prezzo scontato

Uova di Pasqua SS Lazio

Uovo di cioccolato anche per i biancazzurri doc. Un prodotto al cioccolato al latte, confezionato con i tipici colori e stemma della squadra, con all'interno una interessante sorpresa per bambini e adulti.

L'uovo è a base di cioccolato al latte (Cacao: 30% minimo), zucchero, Latte in polvere, Burro di cacao, Pasta di cacao, Siero di latte in polvere, Lattosio, Emulsionante: Lecitina di soia. Aroma naturale (vaniglia). Può contenere tracce di frutta a guscio. Senza glutine.

Acquista qui l'uovo di cioccolato della SS Lazio a prezzo scontato

Uova di Pasqua calciatori Panini

Ecco, infine, l'uovo di Pasqua Calciatori Panini: 180gr di finissimo cioccolato al latte, un'idea ottima per tutti gli appassionati di calcio e collezionisti dell’album calciatori Panini.

L'uovo è realizzato con cioccolato al latte (Cacao: 30% minimo), zucchero, Latte in polvere, Burro di cacao, Pasta di cacao, Siero di latte in polvere, Lattosio, Emulsionante: Lecitina di soia. Aroma naturale (vaniglia). Può contenere tracce di frutta a guscio.

Acquista qui l'uovo di cioccolato calciatori Panini a prezzo scontato

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le offerte e gli sconti di ShopToday? Iscriviti alla newsletter e ricevi il 5% di sconto sul tuo primo acquisto!