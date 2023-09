Escape from Santo Stefano: Marco Stipcevich vince la terza edizione della competizione

Si è conclusa con la vittoria del giovanissimo Marco Stipcevich la terza edizione di Escape from Santo Stefano, campionato nazionale di nuoto di fondo Asc Sport. A soli 15 anni il giovane di Latina si è assicurato il primo gradino del podio nella gara di nuoto in acque libere, in mare aperto, di 3 km. Domenica, in un tempo di soli 30 minuti, Marco Stipcevich della Latina Aquateam, si è aggiudicato la vittoria alla terza edizione di Escape from Stanto Stefano, campionato nazionale di nuoto di fondo indetto dall'ente di promozione sportiva Asc Sport - comitato provinciale di Latina.

Una gara di nuoto partita dal molo 4 del carcere di Santo Stefano con arrivo sull'isola di Ventotene, sulla spiaggia di Cala Nave. Dietro Stipcevich, due grandi campioni Matteo Ritarossi, Aurelia Nuoto e Dino Schorn della Life Academy Hadria Nuoto, già campione del mondo e record man master nei 200 sl. Sul podio femminile la campionessa nazionale è Federica Patrizio, della Finplus, con il tempo di 33:51.28. A seguire Antonia Sirignano dello Sporting Club Tuscolano e Chiara Smaldone.

Una terza edizione, organizzata dalla Asd Escape From Santo Stefano dei nuotatori esperti Marco Millefiorini (presidente) e Valentina Trabucco: la gara, ancora più partecipata rispetto agli scorsi anni con 200 iscritti, è stata organizzata in maniera impeccabile e si attesta a diventare una competizione di nuoto di rilievo internazionale. Soddisfatto il presidente del comitato Asc Sport di Latina, Gianluca Marchionne: “Sono sempre più contento di partecipare attivamente a questa manifestazione che, arrivata alla sua alla terza edizione, ha ormai tutte le caratteristiche per diventare una gara di livello internazionale e spero che nei prossimi anni così avvenga. I miei complimenti vanno agli organizzatori dell'evento Marco Millefiorini e Valentina Trabucco che con la loro passione per questo meraviglioso sport fanno vivere la gara in maniera entusiasmante e piacevolissima. Mi corre l'obbligo di una nota di rilievo per la società latinense affiliata al comitato di Latina Asc Sport, Nuoto 2000 SSD che ha collezionato medaglie e piazzamenti di tutto rilievo con gli atleti agonisti e master, Testa (4 assoluto), Favero (6 assoluto), Stefano ElBoustany (12 assoluto), Terzariol (13 assoluto), Bocconcello (14 assoluto), Iarussi (19 assoluto), Caputo (44 assoluto), Claudia Stamini (1 di categoria e 42 assoluto), Cepollaro Cristiana (7 categoria e 138 assoluto)".