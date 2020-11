La Top Volley Cisterna torna in campo, ma la sfida al Modena è posticipata al 25 novembre

Slittamento

Erano poche le possibilità che si sarebbe potuta giocare sabato 21 novembre alle 17. Così come non era così prevedibile che Top Volley Cisterna - Leo Shoes Modena sarebbe stata posticipata subito a mercoledì 25 novembre. Quattro giorni dopo, ore 18, PalaSport in viale delle Province, il sestetto pontino cercherà di rimpinguare la classifica deficitaria, affrontando i quotati emiliani. Sarà l'undicesima giornata di campionato di Superlega, l'ultima del girone di andata. Pian piano la Lega Pallavolo Serie A sta rientrando dal pauroso deficit di 80 gare rinviate per Covid tra Serie A, Serie A2 e Serie A3, sia maschile che femminile.

Tamponi

Nel comunicato diramato nel primo pomeriggio, la Top Volley rende noto che, a seguito dei tamponi molecolari a cui è statto sottoposto l’intero gruppo squadra nelle giornate di venerdì e domenica, si sono riscontrate due negativizzazioni di altrettanti membri del gruppo squadra contagiati in precedenza.

Abili e arruolati

Il resto del gruppo squadra, risultato sempre negativo ai precedenti test, riprenderà così in sicurezza gli allenamenti agli ordini di coach Boban Kovac e del suo staff. Secondo le disposizioni, i restanti membri del gruppo squadra (altri quattro) ancora positivi stanno continuando ad osservare il periodo di quarantena previsto.

Recuperi

La squadra di coach Boban Kovac dovrà altre due partite: quella con la Lube, dell’8 novembre scorso e quella con il Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in programma il 15 novembre scorso. Questi due match erano stati rinviati a causa della positività al Covid-19 di “più di tre atleti della squadra ospite”. Date dei recuperi ancora da stabilire.