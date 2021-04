Pallavolo femminile, tutto facile per la Volley Terracina contro il Golfo Pontino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE - SERIE C GIRONE B1 VOLLEY TERRACINA – CONS. GOLFO PONTINO VOLLEY = 3 - 0 (25-7; 25-13; 25-17)

VOLLEY TERRACINA: Bonsanti 7, Mariani 2, Dalia 6, Massa 7, Sciscione 3, Polverino 5, De Piccoli 6, Giuliani 3, Picano 3, Terenzi, Zanfrisco 8, De Bonis1, Mancini (L1), Marangon (L2). 1° all. Terenzi

CONS. GOLFO PONTINO VOLLEY: Grossi G. 1, Grossi R., Maggiacomo 5, Mastantuono 5, Parrotta 3, Pasciuto, Valeri, Perrone 3, Spinosa (L1) n.e. Lombardi (L2). 1° all. Ciufo, 2°all. Mitrano.

Arbitro: San Marco. V. Terracina: Bv 11, Bs 7, M 2 Golfo Pontino: Bv 1, Bs 10 , M 1 Durata set: ’15,’18, ’20.

Partita senza storia quella vinta dalla Volley Terracina contro il fanalino di coda della classifica del Golfo Pontino Formia, con un punteggio secco in meno di un’ora di gioco, cosa che consolida il secondo posto delle biancocelesti con il passaggio ai playoff di categoria.

Partenza forte per le padrone di casa che si portano in fretta avanti 9-0 con due aces di capitan Sciscione, prima che il coach Ciufo chiami timeout, ma al rientro non cambiano le cose per Formia, con Terracina che continua a spingere e allargare il divario, con il tabellone che segna 16-5. Il set non offre molti spunti tecnici, con le biancocelesti che vanno indisturbate verso la conquista del primo parziale, cosa che avviene sul 25-7, con il muro finale di Massa. Nel secondo set, coach Terenzi mescola un po’ le carte in campo, operando qualche cambio con le giovani, Terracina sempre a comandare le operazioni, 8-3 lo score, con le giovani ragazze di Formia in difficoltà nella ricezione e conseguente costruzione del gioco. Qualche errore del Terracina in attacco e al servizio, consente al Formia di recuperare terreno, Polverino con tre attacchi vincenti consecutivi, allunga però la forbice tra le squadre, portando il tabellone a segnare 17-10 per le biancocelesti. Anche in questa occasione, Terracina vola verso la fine del set in vantaggio, vinto successivamente 25-12 con i tre aces consecutivi della Bonsanti nel finale. Terzo set e la Volley Terracina scende in campo praticamente con la propria Under 17, ma non cambia la sostanza, 4-1 il punteggio a proprio favore, con De Piccoli che vola in ogni parte del campo per recuperare palloni rigiocabili, mentre Formia prova a risalire. Partita anche in questo set a senso unico, Terracina va avanti 14-8, con Formia che piazza due punti consecutivi con la centrale Mastantuono, ma le risponde la biancoceleste Giuliani che riporta a debita distanza le avversarie, 20-11. Il match volge alla sua conclusione, la Volley Terracina con tranquillità si procura la palla match con la giovane Picano, gara chiusa successivamente sul 25-17 con l’errore al servizio della squadra ospite.