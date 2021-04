Palalvolo femminile, la Volley Terracina batte la Virtus Latina e conquista 3 punti importanti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE - GIRONE B1 VOLLEY TERRACINA – VIRTUS VOLLEY LATINA = 3 - 1 (25-16; 25-13; 22-25; 25-18)

VOLLEY TERRACINA: Bonsanti 9, Mariani 14, Dalia 5, Massa 15, Sciscione 6, Polverino 17, Panella 7, De Piccoli, Giuliani, Picano, Mancini (L1). n.e. Terenzi, Zanfrisco, De Bonis (L2). 1° all. Terenzi

VIRTUS VOLLEY LATINA: Dassi, De Lillis 7, Farkas, Scorsini 2, Russo 5, Velardi 11, Noschese 1, Tiraterra 10, Ciaramella, Camilotto (L1). n.e. Ciaramella, Farkas, Cupellaro, Del Prete (2). 1° all. Schivo, 2° all. Micheloni.

Arbitro: Moretti. V. Terracina: Bv 8, Bs 10, M 7 Virtus Latina: Bv 5, Bs 9, M 4 Durata set: ’20, ’21, ’27, ’27.

Dopo la sosta torna alla vittoria la Volley Terracina contro la Virtus Latina, blindando così il secondo posto nel girone e l’accesso ai prossimi playoff. Gara iniziata in scioltezza, con le biancocelesti che vincevano i primi due set senza troppi problemi, complicandosi poi il lavoro nel terzo, ma riuscendo infine, con una bella rimonta a vincere il quarto set e il match.

Sostanziale equilibrio in avvio di match, 5-5, ma al primo time out chiesto dalla formazione ospite, le biancocelesti conducono 11-8 in una partita che non decolla dal punto di vista tecnico, ma che le padrone di casa controllano senza grandi problemi, con il tabellone che segna 16-11 a loro favore, dopo il muro della giovane Panella al centro. La Virtus consuma il secondo tempo, ma al rientro la Volley continua a far punti e avvicinarsi alla fine del set con ampio margine, 21-12, Latina recupera qualcosina, ma l’opposto biancoceleste Mariani la rimanda indietro, Massa trova il setball e a chiudere il parziale ci pensa Panella con primo tempo per il 25-16. Nel secondo set dopo pochi scambi, nessuna delle due squadre prevale sull’altra, 5-5, Massa con due attacchi vincenti porta le compagne sopra, ma le squadre rimangono molto vicine nel punteggio, fino a quando sale in cattedra Polverino che butta a terra diversi palloni e lancia le compagne sul 18-10. La Virtus accusa il colpo e fa fatica a reagire, il divario è importante, 21-12, il setr volge al termine, Polverino conquista in pipe la palla del set e il capitano Sciscione tira fuori dal cilindro il colpo del 25-13. Partenza migliore della Virtus nel terzo set, 3-5, ma con Polverino al servizio e Bonsanti al centro, complice anche qualche errore in costruzione di Latina, Terracina piazza un parziale di 5 a 0 e va avanti 8-6, prima che le ospiti trovino la parità sul 9-9. Un muro di Panella e un ace di Dalia riportano le biancocelesti avanti, coach Schivo chiama tempo e fa bene perché le sue ragazze trovano nuovamente il pareggio sul 13-13, la partita ora si gioca punto a punto, ospiti in vantaggio 16-18 e successivamente 17-21 con ace dell’ex Tiraterra. La Virtus si avvicina in vantaggio alla fine del set, 19-23, Velardi trova la palla set e con l’errore al servizio del Terracina, vince il parziale 22-25. Nuova partenza migliore per la squadra ospite, 0-4, Terracina sembra involuta rispetto ai primi parziali, mentre il tabellone segna 4-8, negli scambi successivi le biancocelesti ritrovano un po’ di determinazione e si portano ad una lunghezza, 10-11, ma un paio di attacchi vincenti di Massa e un ace di Sciscione mandano Terracina in vantaggio 14-13. La Volley Terracina riprende ossigeno e convinzione, Mariani va a segno, ma Latina è lì e dopo un paio di errori biancocelesti in attacco si porta 19-18, Polverino mette a segno tre aces consecutivi, dando respiro alle compagne e conquistando la palla match chiusa da un errore in costruzione dalla Virtus, sempre dopo un bel servizio della giovane banda biancoceleste.