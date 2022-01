Volley A3, Sabaudia esonera coach Budani e intanto arriva la vittoria con Marigliano

Esonerato coach Budani e battua Marigliano 3-0. Due notizie nello stesso giorno per la Opus Sabaudia che milita nel campionato di serie A3: il tecnico è stato sollevato dall'incarico nel giorno del recupero con Marigliano. La società non è si è nascosta: il motivo è da ricercarsi nell'insoddisfazione dei risulati e dell'andamento della squadra. Ora la guida è stata affidata a coach Saccucci, il secondo allenatore.

Con lui è arrivata la prima vittoria nel recupero di giornata, la prima di ritorno: 3-0 netto contro il fanalino di coda Marigliano.

"Cercavamo una vittoria che desse un po’ di ossigeno e fiducia ai ragazzi, questo ci dà motivazioni in più per domenica visto che ci aspetta uno scontro diretto importante, l’auspicio è anche quello di recuperare progressivamente gli infortunati e affrontare il resto del campionato con un po’ più di tranquillità - ha spiegato Lino Capriglione, vice presidente della società - Ho visto una buona prestazione, senza cali di tensione e ci godiamo questa vittoria consapevoli di dover giocare un’altra sfida importante tra pochi giorni». Soddisfatto coach Marco Saccucci che nei giorni scorsi ha preso il posto di Mauro Budani, sollevato dall’incarico dalla società. «Non è stata una vittoria scontata, le cose diventano facili quando tutti fanno il proprio lavoro, abbiamo preparato bene la partita e quando tutti spingono da una parte le cose si possono fare. Ci eravamo promessi di essere feroci e così è stato, volevamo ripartire dall’allenamento, purtroppo in queste settimane eravamo come turisti in palestra e abbiamo tutti la coscienza sporca. Adesso siamo tornati e sappiamo cosa vogliamo, ci godiamo questa vittoria ma sappiamo che abbiamo un’altra sfida importante tra pochi giorni e abbiamo poco tempo per prepararla".

Opus Sabaudia: Zornetta 13, Ferenciac 10, Pomponi 1, Miscione 9, Rossato ne, Palombi ne, Recupito (lib.), Conoci, Tognoni 6, Torchia (lib.), De Vito 4, Meglio, Schettino 1, Calarco 10. All. Saccucci.

Con.Crea Marigliano: Gallo 8, Bianco 1, Rumiano 5, Nappi ne, Casoli 4, Cantarella, Mautone, Esposito 6, Barone (lib.) ne, Ciollaro 6, Citro, Conforti lib ne. All. Cirillo.