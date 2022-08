Superlega, gli atleti della Top Volley incontrano i tifosi in città

Una serata di divertimento e sorrisi quella svoltasi venerdì 26 agosto in centro città, dove i campioni della Top Volley Cisterna hanno abbracciato la comunità. Palleggi, bagher e tanto divertimento per una serata interamente dedicata alla pallavolo.

Le parole di Fabio Soli: "Una bella serata in compagnia di quelli che saranno le persone che verranno a tifarci durante la stagione. Credo che questo contatto sia utile e dia la possibilità ai nostri ragazzi di conoscere il territorio e al territorio di conoscere i nostri ragazzi".

Il coach della formazione pontina ha espresso un parere sul prossimo campionato di Superlega: "Sulla carta ci sono tante squadre che si sono rinforzate. Sarà una lotta dura per i nostri obiettivi, che partono dalla salvezza, per poi provare a costruire qualcosa in più. Restiamo umili, ci sarà da lavorare tanto, il gruppo è rinnovato e ringiovanito e non bisogna dare troppo peso a quanto fatto lo scorso anno".

"Abbiamo voluto fortemente replicare l’iniziativa fatta a giugno al palazzetto vista la grande risposta della comunità di Cisterna, - ha commentato il ds Candido Grande - era giusto scendere in piazza con i ragazzi della Serie A. Ringraziamo il comune di Cisterna che da sempre ci è vicino e condivide i nostri stessi valori sportivi. Riguardo al prossimo campionato il campo come sempre dirà la sua, noi ce la metteremo tutta. Abbiamo iniziato il 3 agosto per farci trovare pronti il 2 ottobre ".