Cisterna Volley iscritto al campionato di Superlega 2024/2025. La società pontina ha comunicato che nella giornata di ieri è stata regolarmente depositata, adempiendo a tutte le normative vigenti previste, l’intera documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di SuperLega Credem Banca 24/25.

E sempre ieri, come si legge sul sito della Legavolley, la Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A ha terminato l’esame dei documenti presentati da 47 club aventi diritto a richiedere l’iscrizione ai Campionati di Serie A Credem Banca; tutte sono risultate in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento e ora l’elenco è stato inviato alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica dell’ammissione ufficiale al prossimo campionato.

Il Cisterna Volley è quindi pronto a ripartire “con rinnovate ambizioni, dopo gli obiettivi raggiunti nella passata stagione”. “Per questa stagione ripartiremo dall’obiettivo salvezza – dichiara l’amministratrice unica Cristina Cruciani –. Pensiamo di aver allestito un ottimo organico, con diverse conferme, ma così come noi anche le altre squadre hanno roster competitivi. Una volta raggiunta la salvezza l’auspicio è quello di provare a qualificarci per i playoff scudetto, visto che lo scorso anno per poco non siamo riusciti a raggiungerli. Il sogno poi per il Cisterna Volley è la qualificazione a una competizione europea”.

La squadra ripartirà dalla spinta dei suoi tifosi, con il pubblico che nella scorsa stagione ha sin da subito mostrato il proprio affetto verso il gruppo allenato da coach Falasca: “I nostri tifosi si sono affezionati molto ai giocatori – prosegue Cruciani –. Per questo a mio avviso, vista le molte conferme nel gruppo squadra, potremo ripartire da una buona presenza al palazzetto”. Nel roster della Superlega ci sarà anche il giovane Alessandro Finauri, nel giro della Nazionale e prodotto del territorio pontino, cresciuto prima nel settore giovanile di Marino e reduce dal suo primo anno in massima serie a Cisterna: “Questo legame con Marino ci permette di contare su giovani di buona prospettiva, è un’ottima cosa per noi poter contare su questi ragazzi”.