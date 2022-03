Superlega, la Top Volley Cisterna lotta ma va ko con la Lube

Una bella battaglia ma non tale da impensieri per più di un set la corazzata. La Top Volley Cisterna perde 3-1 a casa della Lube Cvitanova nel recupero infrasettinmnale.

Cisterna parte forte portandosi avanti, 3-8 grazie alle giocate di Maar che mette a terra 3 diagonali stretta quasi fotocopia da posto quattro. I ragazzi di coach Soli sono ordinati e puntuali a chiudere gli spazi a muro, 5-12. I padroni provano a reagire con Zaytsev che mette a terra due palle preziosissime, nell’azione successiva Bossi mura Lucarelli e poi Dirlic mette a segno un doppio ace, 8-17. Civitanova in confusione, Cisterna prende il largo ancora con le giocate di Maar e Dirlic, 10-20. Errore di Zaytsev e Cisterna si gioca il primo set ball sul 13-24. Civitanova annulla il quattro set ball poi Yant spara sulla rete, 17-25.

Partenza equilibrata nel secondo set (6-6). I campioni d’Italia continuano a rincorrere Cisterna, De Cecco con un pallonetto trova di nuovo il pareggio, 8-8. La Lube trova il momentaneo vantaggio con Anzani e Lucarelli, poi attacco di Zingel e un nuovo ace di Dirlic riportano il set in parità, 18-18. La Lube si prende il secondo set trovando continuità in un parziale giocato punto a punto, 25-21.

Terzo set subito forte per i bianco rossi che trovano continuità e punti importanti con Lucarelli, Zaytsev e Simon, 8-4, Soli chiama time out. Civitanova mantiene il vantaggio anche grazie a una preziosa colpo di piede per Lucarelli, 14-8. Cisterna prova a riportarsi sotto fermando la fuga degli avversari grazie e due diagonali di Rinaldi, 17-14. Yant trova continuità e dopo aver messo palla a terra, trova due ace, la Lube vince anche il terzo set, 25-18.

Baranowicz serve palle preziosissime da posizioni impossibili, Dirlic non sbaglia, 4-6. Diagonale strettissima di Maar, 5-8, Blengini chiama time out. Lube agguanta la parità a quota dieci ma poi Rinaldi spara forte su Zaytsev e trova il doppio vantaggio 13-11. A segno Marr in pipe, 14-15 Cisterna ancora avanti. Sorpasso Lube, attacco vincenti da posto quattro per Lucarelli 17-16. Serie positiva in battuta per De Cecco, Lucarelli non sbaglia un colpo e mette a segno palle velenosissime e un ace, 24-19, poi errore in battuta per Saadat, 25-20.

Cucine Lube Civitanova: Garcia (ne), Sottile (ne), Marchisio (L), Juantorena (ne), Jeroncic (ne), Balaso (L), Lucarelli 17, Zaytsev 15, Penna (ne), Diamantini (ne), Simon 16, De Cecco 3, Anzani 9, Yant 12. All.: Gianlorenzo Blengini

Top Volley Cisterna: Zingel 5, Cavaccini (L), Saadat 2, Wiltenburg, Giani (ne), Maar 18, Rinaldi 11, Dirlic 24, Picchio (ne), Bossi 7, Baranowicz 2, Raffaelli 1. All.: Fabio Soli.