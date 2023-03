Superlega preliminare quinto posto, inizio amaro per Cisterna: ko con Padova

Inizi amaro per la Top Volley Cisterna nel turno preliminare del playoff quinto posto. Contro Padova arriva un secco ko per 0-3 fra le mura di casa. La seconda giornata sarà ancora in casa giovedì 23 marzo contro Taranto.

Parte bene Cisterna che spinge subito sull’acceleratore grazie alle giocate del giovane palleggiatore Zanni che alterna in sequenza Bayram Sedlacek e Dirlic, 8-6. Padova reagisce e trova punti importanti con Guzzo e Gardini, 15-16. Cuttini indovina i cambi e i padroni di casa vanno in confusione, gli ospiti si aggiudicano il primo parziale grazie a un muro di Asparuhov, 21-25.

Inizio parziale fotocopia del finale precedente, coach Soli chiama subito time out per ridare ritmo ai suoi, Zanni trova la giusta intesa con Dirlic ed il croato mette a terra palle ben angolate e potenti, 7-8. Padova non si arrende e trova il massimo vantaggio di più cinque con il pallonetto di Gardini che spiazza la difesa pontina, 9-14. Primo ace della partita per la Top Volley messo a segno da Bayram, 15-17. Aggancio completato da Dirlic, 17-17. Si continua punto a punto Cisterna contiene gli avversari con Sedlacek che trova il mani out del muro avversario, 21-21. Padova più concreta chiude il secondo 22-25.

i veneti partono bene anche nel terzo set imponendosi subito con un più cinque che sul tabellone si traduce in 3-7. Bayram mette a terra il terzo ace di giornata e accorcia le distanze, 5-7. Serie positiva di Gardini in battuta e i veneti trovano il nuovo massimo vantaggio, più sei, 6-12. Gli ospiti mantengono il vantaggio, Cisterna commette troppi errori, 12-18. Sedlacek da posto quattro trova una diagonale potentissima, 16-22. Padova chiude il set 18-25 portando a casa l’intera posta in palio.

Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova: 0-3 (21-25; 22-25; 18-25)

Top Volley Cisterna: Zingel (ne), Martinez 2, Catania, Sedlacek 5, Zanni 1, Mattei 1, Dirlic 8, Rossi 6, Staforini (L), Baranowicz (ne), Bayram 15, Guiterrez (ne). All. Soli.

Pallavolo Padova: Gardini 17, Canella 4, Cengia, Zoppellari, Saitta, Guzzo 14, Volpato (ne), Zenger (L), Takahashi, Desmet 11, Lelli (L), Crosato 5, Asparuhov 2. All. Cuttini.