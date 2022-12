Superlega, terzo ko per Cisterna: da Piacenza è un ritorno senza punti

Un altro ko, il terzo in fila e una posizione in classifica che scende ancora un po'. Nella decima giornata di campionato di Superlega la Top Volley Cisterna perde 3-0 a casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Partenza primo set a favore di Piacenza che è più ordinata e trova punti preziosi con Romanò, 8-6. Cisterna rimane vicina grazie allo spunto di Baranowicz che trova la pipe vincente di Sedlacek, 11-8. La Gas Sales prende il largo con Lucarelli che trova una diagonale potentissima, 16-13. Zingel mette le mani in faccia ad Alonso, il muro vale il meno uno, Piacenza butta via tutto il vantaggio, Lucarelli spara sull’asticella, tutto da rifare, 16-16. Piacenza si riprende il vantaggio, tutto da rifare per Cisterna, 19-16. Primo set per Piacenza, 25-22.

La Gas Sales parte forte anche nel secondo set e Soli chiama subito time out, 6-3. Lucarelli mette in seria difficoltà i bianco blu, tenendoli a debita distanza con il più cinque nel massimo vantaggio di partita, 10-5. La Top Volley si riavvicina grazie alle battute di Gutierrez che mette in difficoltà i padroni di casa, 10-8. I padroni di casa si riprendono il vantaggio di più cinque con l’ace di Romanò, 19-14. Ace di Bayram, 23-19. Dirlic sbaglia l’attacco e Piacenza si aggiudica anche il secondo set, 25-19.

Anche l’inizio del terzo set è di marca bianco rossa, 4-1. La reazione di Cisterna passa dalle mani del turco Bayram che prima riceve e poi mette a segno un punto con molta astuzia, 4-2. I pontini si rifanno sotto Kaliberda porta la Top Volley a meno uno, 7-6. Muro vincente di Mattei su Lucarelli, pareggio, 10-10. Si gioca punto a punto, Baranowicz continua a serire Kaliberda che non sbaglia, bella parallela, 14-14. Catania recupera una palla impazzita e la mette sulla testa di Baranowicz, ancora Kaliberda e Cisterna per la prima volta va in vantaggio, 15-16. Doppio vantaggio per i laziali, mani fuori su Brizard di Kaliberda, 19-21. Pareggio Piacenza con Romanò, poi sorpasso con l’ace di Lucarelli, 23-22. Chiude Leal con una diagonale potentissima, 25-23.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna: 3-0 (25-22; 25-19; 25-23)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Basic (ne), Hoffer (L), Recine, Gironi, Alonso 7, Brizard 5, Lucarelli 10, Leal 13, Scanferla (L), Cester 3, Romanò 14, Caneschi, De Wejer. All.: Bernardi.

Top Volley Cisterna: Zingel 5, Martinez (ne), Catania (L), Kaliberda 8, Sedlacek 4, Zanni, Mattei 1, Dirlic 10, Rossi 2, Staforini (L), Baranowicz 1, Bayram 5, Gutierrez 2. All.: Soli.