Superlega, la Top Volley porta a casa un punto da Monza

Non arriva il bis dopo lo splendido successo con la Lube, ma un punto sì. Sconfitta 3-2 per la Top Volley Cisterna a casa di Monza nell'anticipo dell'ottava gioranta di campionato di Superlega.

Il primo set segna sul tabellone un 8-4 che fa ben sperare i padroni di casa. La Top Volley però accorcia e dopo il 10-10 mette la freccia per il 15-17. Monza sta lì per il 16-17 ma poi è parziale ospite che vale il 17-20. Cisterna ha l'inerzia del set: 21-25.

Monza trova subito il modo di "vendicare" il primo parziale e dopo il 2-2 innesta la freccia e la tiene accesa fino alla fine. Il 7-2 porta coach Soli a richiamare i suoi, Cisterna sta in scia ma senza mai ridurre più di tanto le distanze fino al 16-13, poi va per il 16-15 ma Monza non concede (25-18).

Il terzo set è l'opposto del primo con la Top Volley Cisterna a tenere bene le distanze fino all'11-14. Monza pareggia 14-14 e Cisterna rifissa ancora le distanze (20-22). Monza sta lì (23-23), il finale è concitato e servono i vantaggi per premiare gli ospiti: 26-28.

Il quarto set è in equilibrio fino al 9 pari poi Grozer e compagni spingono per il 14-11. Cisterna crolla (21-14) e Monza può giocarsi l'ultima carta al quinto set: 25-18).

Cisterna avanti fino al 6-7, il cambio campo tocca a Monza sull'8-7, dall'11-9 è parziale casalingo e Monza festeggia: 15-11.

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna 3-2 (21-25, 25-18, 26-28, 25-18, 15-11)

Vero Volley Monza: Zimmermann 7, Davyskiba 19, Di Martino 0, Grozer 32, Maar 13, Galassi 11, Szwarc 2, Beretta 5, Federici (L), Visic 0, Magliano 0. N.E. Pirazzoli, Marttila. All. Eccheli.

Top Volley Cisterna: Baranowicz 3, Bayram 9, Rossi 6, Dirlic 22, Sedlacek 12, Zingel 6, Staforini (L), Catania (L), Gutierrez 3. N.E. Martinez, Zanni, Mattei. All. Soli.