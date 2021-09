Appuntamento ormai consueto: la Top Volley Cisterna si mette alla prova con la nazionale Under 21 e riabbraccia il pubblico

In campo contro gli azzurri. La Top Volley Cisterna si mette alla prova con una sfida tutta italiana, ossia contro la nazionale Under 21, che poi prenderà parte ai campionati del mondo. L'appuntamento è fissato per venerdì 17 alle 17.30 al PalaSport di Cisterna. Osservato speciale lo schiacciatore azzurro Tommaso Rinaldi, tesserato della Top Volley, che arriva in città da avversario.

“Ospitare la nazionale sta diventando una piacevole abitudine – ha spiegato Gianrio Falivene presidente della Top Volley Cisterna – ringraziamo la Federazione, che ci porta sempre più al centro dell’attenzione regionale, come punto di riferimento per il Lazio. L’evento sarà un’occasione per riabbracciare il nostro pubblico, giocare con il supporto dei tifosi è importante per i giocatori e la società”.

Tornerà infatti il pubblico per la prima volta al palazzetto e sarà in modo gratuito con ritiro dei biglietti oggi, mercoledì 15, dalle 15 alle 18, poi giovedì dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 10 alle 17.