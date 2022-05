Superlega playoff quinto posto, che sogno la Top Volley Cisterna: è finalissima con Piacenza

Perso nettamente il primo set e poi una grande rimonta che non ha lasciato scampo agli avversari. E' una Top Volley Cisterna da sogno quella che batte 3-1 Monza e vola in finalissima di playoff quinto posto di Superlega. In palio c'è il prezioso biglietto per la Cev Challenge Cup.

Dall'altra parte della rete la formazione di coach Soli troverà Piacenza che dopo aver vinto tutte le sfide del gironcino ha battuto in semifinale 3-1 Verona con qualche brivido. Appuntamento fissato per il 12 maggio alle 20.30.

Nel primo set la Top Volley deve forse prendere le misure, a tal punto che dal 3 pari il dominio è degli ospiti con Monza prima a siglare il 4-8 (mini break di 0-3), poi il 9-15 e le pause di casa sortiscono poco effetto. Il finale è un netto 15-25.

La formazione della provincia latina rientra in campo con piglio diverso e nel secondo set le parti sono inverse: l'equilibrio dura fino al 4-3, poi Cisterna va per il 10-6 e poi 16-10. Monza commette qualche errore di troppo che non le consente di rientrare (21-16), ma dal 21-17 è 21-19 e pausa per la Top Volley. Al rientro di nuovo piede sull'acceleratore e dal 22-20 è 25-20.

La partita si accende, Monza va per il 5-7, Cisterna pareggia 7-7 e siglia l'11-9. Come già capitato in altri match, nessuna delle due squadre riesce a scappare (16-16). Cisterna è brava a passare dal 20 pari al 23-21 e chiudere 25-22.

La Top Volley iniza con carattere il quarto set (10-6), Monza è spalle al muro e con pazienza dal 14-11 ricuce fino al 15-16. E' di nuovo punto a punto con Monza a riuscire a tenere testa (21-23). La Top Volley ha fame e dal 23-24 per Monza ricuce e gioca due rigiocate perfette post attacco efficace che valgono la vittoria: 26-24.