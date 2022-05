Superlega playoff quinto posto, Cisterna crolla in finalissima contro Piacenza

Squadra in casa

Il sipario sulla Top Volley Cistena cala in finalissima di Superlega playoff quinto posto. La formazione di coach Soli perde 3-1 a casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza nella finalissima e vede così sfumare un posto in Cev Challenge Cup.

Nel primo set è Cisterna a partire bene (1-4), Piacenza ricuce pian piano e dal 5 pari è punto a punto; Piacenza mette la freccia sul 14-13 ma è un continuo scambio di punti fino al 20-20. +2 per i padroni di casa per il 22-20, Cisterna sta in scia fino al 24-23, poi chiude Piacenza.

Nel secondo set Piacenza alza il ritmo e l'equilibrio dura fino al 4 pari, poi i padroni di casa mettono la freccia per il 5-4 e allunga prima al 10-7, poi 17-13 ed è pausa per Cisterna. La formazione di Soli non riesce a ricucire e il finale dice 25-19.

Prova a riaprire i conti Cisterna (4-9); Piacenza non riesce a ricucire (13-18), ma dopo il 18-22 si accorciano le distanze fino al 24-24; Cisterna vuole chiudere: 24-26.

Punto a punto fino al 12 pari, poi è break 4-0 per il 16-12, Cisterna accorcia ma poco (20-18), il finale è 25-20.