Superlega playoff quinto posto, la Top Volley sogna un posto in Europa

Un posto in Europa. E' questo il sogno che continua a perseguire la Top Volley Cisterna: i palyoff quinto posto sono andati benissimo e la formazione di coach Soli domani sera, 13 maggio, giocherà contro Piacenza in casa dei padroni di casa per strappare un biglietto per la Cev Challenge Cup. Appuntamento alle 20.45.

Cisterna ha chiuso al secondo posto il gironcino, proprio davanti a Piacenza e ha battuto Monza in semifinale. Di fatto si scontrano le due più forte guardando la classifica.

Non possiamo fare altro che goderci questo momento. Non per togliere niente a questa finale, ma sicuramente giocando con la testa libera e senza pressioni, possiamo esprimere la nostra migliore pallavolo, - ha lanciato la carica Aidan Zingel - meritiamo di finire questa stagione a testa alta, indipendentemente dal risultato".