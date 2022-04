Superlega playoff quinto posto: Cisterna fa l'esordio con Piacenza

Di nuovo in campo, dopo l'eliminazione ai quarti di finale. Nel weekend di Pasqua prende il via la competizione playoff quinto posto che mette in palio un prezioso biglietto: quello per la Cev Challenge Cup 2023.

A darsi battaglia ci sarà anche la Top Volley Cisterna che esordirà domenica 17 alle 18 a casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il calendario prevede cinque gare di sola andata. Le prime quattro squadre della graduatoria accederanno alla semifinale della competizione, le vincenti parteciperanno alla finale, incontri con modulo della partita unica giocata in casa della formazione meglio piazzata.

"Non dobbiamo fare niente di diverso da quello fatto fin ora, - ha detto Cavacchi - manteniamo il nostro spirito e andiamo a giocarci tutte le partite di queste qualificazioni alla Coppa Europea, proprio come abbiamo fatto durante tutto l’arco del campionato".