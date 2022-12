Superlega, Cisterna lotta con Perugia ma perde: fuori dalla Coppa Italia

Il sogno Final four di Coppa Italia svanisce in tre set, ma molto combattuti. La Top Volley Cisterna esce sconfitta nella sfida esterna contro Perugia nel quarto di finale della competizione italiana. "Abbiamo approcciato la gara sapendo che sarebbe stata difficile per la differenza tra le due squadre. Siamo partiti bene, poi Perugia ti mette davanti a dei limiti che è difficile da affrontare. La nostra qualità di battuta, - ha detto coach Soli alla fine del match - è fatta di continuità e non di potenza. Alcune volte abbiamo avuto difficoltà ad osare di più. In Superlega vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto fin d’ora. Ad inizio campionato il nostro roster non era da sesto posto. Abbiamo fortuna, una squadra equilibrata anche in panchina, mi aspetto di più da i posti quattro, nelle ultime partite partiamo con una coppia e poi finiamo con l’altra”.

La partita

La Top Volley Cisterna scende in campo al Pala Barton per la 15esima partecipazione alla Del Monte Coppa Italia. Gara valida per i quarti di finale contro i campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia. Cisterna parte bene portandosi avanti 4-0 grazie alle giocate di capitan Baranowicz, il quale oltre ad armare l’opposto Dirlic e il centrale australiano Zingel, mette a segno anche un ace. Perugia riaggancia gli avversari con Leon e poi mette la freccia del sorpasso con Russo, 8-7. Gli umbri provano a scappare e trovano il massimo vantaggio di più quattro con Semeniuk, 16-12. Rychlicki sale in cielo e trova diagonali potentissime, 20-15. Primo set di Perugia 25-18.

Parte forte nella prima parte di secondo set Perugia che costruisce senza difficoltà, Giannelli serve Leon dopo un recupero impossibile di Colaci, 8-4. Baranowicz prova ad accelerare la palla per evitare il muro a tre che arriva puntuale da Perugia, 16-10. Flavio si schianta contro il muro di Zingel, 17-12. Kaliberda tira fuori dal cilindro un colpo imprendibile, 18-13. Cisterna sembra non trovare il bando della matassa, ma dall’altra parte della rete c’è Perugia che non sbaglia, poi Dirlic fa uscire bene Cisterna da una situazione complicata, 22-16. Due a zero per Perugia che chiude il secondo set 25-18.

Terzo set inizia con una grande difesa di Catania, Baranowicz apre per Bayram, 0-2. Fase iniziale punto a punto, scambi lunghissimi poi Leon trova le mani alte del muro cisternese, 8-7. Perugia prova a scappare anche in questo set e lo fa con il lussemburghese Rychlicki da poco nazionalizzato italiano, 11-7. Cisterna recupera un brake grazie all’ace di Bayram, 12-9. Doppio ace di Leon la palla raggiunge per due volte i 132 chilometri orari. Bayram tiene la battuta di Leon e mette la palla sulla testa di Baranowicz, il capitano serve Dirlic che non sbaglia e toglie Leon dalla mattonella dei nove metri, 14-11. Gli umbri prendono il largo trovando il più cinque con Semeniuk, 19-14. Muro vincente di Zingel su Leon, 21-17. Kaliberda da posto sei trova il mani fuori, poi Dirlic mura Semeniuk, 22-20. Set completamente riaperto, Rossi c’è e chiude la porta in faccia a Semeniuk, murato per segnare sul tabellino un parziale di 4-0 per i bianco blu, 22-21. Doppio Giannelli, il palleggiatore della nazionale italiana mette la palla a terra d’astuzia, 24-21. Perugia approda alla final four battendo Cisterna 3-0, terzo set chiuso 25-23.

Sir Safety Susa Perugia – Top Volley Cisterna: 3-0 (25-18; 25-18; 25-23)

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 6, Herrera (ne), Rychlicki 10, Leon 11, Piccinelli (L), Solè (ne), Russo 8, Colaci (L), Flavio 7, Semeniuk 7, Plotnytskyi, Ropret (ne), Cardenas, Mengozzi (ne) . All.: Anastasi.

Top Volley Cisterna: Zingel 9, Martinez, Catania, Kaliberda 6, Sedlacek 2, Zanni (ne), Mattei, Dirlic 9, Rossi 4, Staforini (L), Baranowicz 2, Bayram 5, Gutierrez 1. All.: Soli.