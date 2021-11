Volley, la Top Volley vince la maratona casa di Milano. Preoccupazione per Szwarc

Una maratona vincente con però la preoccupazione per Szwarc. La Top Volley Cisterna festeggia l’importante vittoria fuori casa contro la Powervolley Milano finita 2-3 (34-32; 21-25; 33-31; 21-25; 13-15) e teme per Szwarc, l’atleta che nel terzo set nel tentativo di recuperare una palla ha sbattuto forte contro uno dei led ed è stato costretto a uscire dal campo. Il risultato è valevole come anticipo di ottava giornata e turno infrasettimanale.

“Mi aspettavo di soffrire perché le squadre di coach Piazza sono sempre molto belle e dure da affrontare. Gli faccio i complimenti perché riesce sempre a mettere in campo squadre molto solide e organizzate e questo secondo me dà tanto valore alla nostra vittoria, - ha commentato coach Soli - anche perché venivamo da un periodo in cui abbiamo espresso una bella pallavolo ma senza riuscire a raccogliere molto, e rimaneva tanto rammarico, come anche nell’ultima partita contro Monza. Da quella situazione uscivamo parecchio frustrati, era come avere due rigori senza riuscire a realizzarli, ci sentivamo un po’ come Jorginho, ma nonostante questo i ragazzi riuscivano a venire in palestra col sorriso, recuperando le energie mentali che per questa partita sono servite moltissimo. Voglio ringraziare tutto lo staff e il gruppo, che si fa sempre trovare pronto. Dedico questa vittoria a Szwarc che probabilmente si è fatto molto male, e mi dispiace perché è un ragazzo che sta dando l’anima per giocare e migliorare nel nuovo ruolo di opposto. Ringrazio ancora il gruppo, perché si fa sempre trovare pronto, Dirlic ne è un esempio, ha sostituito un infortunato che non è mai facile, è uscito e rientrato, e ha fatto una bella partita nonostante tutto. Il merito è tutto di questi ragazzi”.

E’ stata una vera maratona, con set tutti tirati e infiniti scambi soprattutto nel primo e nel terzo set. La Top Volley è stata brava a non perdere la concentrazione e anzi a partire forte nel quarto set per allungare fino al quinto vincente.