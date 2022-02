Superlega, Cisterna sfiora il capolavoro con Modena poi conquista due punti e arrivano i complimenti del sindaco

Un peccato non aver realizzato un capolavoro, ma grande merito per una partita giocata ad alto livello. La Top Volley Cisterna batte a domicilio il Modena Volley 2-3 e conquista due punti importanti. La formazione di coach Soli si è trovata da sola al comando del match, avanti 0-2, si è fatta poi rimontare, ma ha dominato il quinto set, piazzando sette punti di fila conditi di ace che hanno portato dritti alla vittoria.

Una vittoria che è piaciuta tanto anche al sindaco Valentino Mantini, che ha ringraziato il gruppo: "La vittoria della Top Volley Cisterna dà lustro alla nostra comunità. Cisterna vince con merito contro una delle squadre proiettate verso lo scudetto, nel tempio della pallavolo mondiale, il Pala Panini di Modena, e conquista al tie break due punti decisivi nella corsa salvezza. Un plauso ai nostri ragazzi e in particolar modo a Tommaso Rinaldi, ex di eccezione, vero protagonista del match. Una trasferta sorprendente e magica. Un'impresa che per tutti è un vero orgoglio»" ha detto.

E' in vantaggio all'inizio Modena (6-4), Cisterna sta lì e allunga 13-15. Dal 19-21 è punto a punto fino al 31-33, una maratona. Nel secondo set Modena non si presenta in campo e dopo il 6-9 Cisterna prende il volo per il 12-25. Ngapeth e compagni decidono di riaprire i conti e il 25-19 è una iniezione di energia, così come il secondo finito 25-17.

Il quinto set parla da solo: Modena smette di giocare 8-8, ci pensa Cisterna ad arrivare a 15 con sette punti in fila.

Leo Shoes PerkinElmer Modena - Top Volley Cisterna 2-3 (31-33, 12-25, 25-19, 25-17, 8-15)

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 0, Ngapeth E. 8, Stankovic 11, Abdel-Aziz 24, Leal 16, Mazzone 4, Sala 0, Sanguinetti 4, Van Garderen 6, Gollini (L), Rossini (L). N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.

Top Volley Cisterna: Baranowicz 3, Maar 21, Bossi 9, Dirlic 20, Rinaldi 24, Zingel 2, Picchio (L), Wiltenburg 3, Cavaccini (L), Saadat 1, Raffaelli 0. N.E. Giani. All. Soli.