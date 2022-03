Superlega, a Ravenna la Top Volley si assicura la salvezza e pensa anche ai play off

Squadra in casa

Salvezza e anche un pensiero ai play off. Con una giornata di anticipo rispetto alla fine della regular season Cisterna con i suoi 27 punti totali si assicura un'altra stagione in Superlega e intanto pensa anche ai play off.

Ravenna sa di essere davanti al suo pubblico l'ultima volta (11-6) e prova a tenere ritmi molto alti (22-19). Il finale dice 25-20. Nel secondo set Cisterna parte più forte (2-6); sul campo sembra esserci una sola squadra (3-13) e il finale dice 11-25. L'8-9 del terzo set sembra aprire una nuova battaglia, ma Cisterna risponde con un 12-17 che ridà fiducia agli ospiti: finale 21-25. DI nuovo 6-8 iniziale e di nuovo 12-16. La Consar non riesce a rientrare: 19-25.

Consar RCM Ravenna - Top Volley Cisterna: 1-3 (25-20; 11-25; 21-25; 19-25)

Consar: Vukasinovic 12, Biernat, Pirazzoli (L), Luiz, Ulrich 13, Goi (L), Dimitrov, Klapwijk 21, Paslac (ne), Ljaftov, Comparoni 2, Orioli 1, Candeli 6, Bovolenta. All.: Emanuele Zanini.

Cisterna:Zingel 11, Cavaccini (L), Saadat (ne), Wiltenburg 7, Giani (ne), Maar 10, Rinaldi 15, Dirlic 27, Picchio (ne), Bossi, Baranowicz 2, Raffaelli 1. All.: Fabio Soli.