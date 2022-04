Superlega playoff quinto posto, tre punti per la Top Volley contro Taranto

Squadra in casa

Squadra in casa Cisterna

Tre punti per la Top Volley Cisterna fra le mura di casa. Nella terza giornata di playoff quinto posto di Superlega la formazione laziale si impone 3-0 contro Taranto.

Cisterna inizia bene e il primo vantaggio del 6-4 consegna ai padroni di casa il vantaggio fino alla fine del set per il 25-15. Top Volley avanti anche nel secondo set fino al 13-11, poi Taranto accorcia al 15 pari e inizia una battaglia punto a punto che si concluse 31-29. Combattuto anche il terzo set ma non come il secondo, la Top Volley scappa sul 17-11, poi le distanze si accorciano un po' (22-17) fino al 24-22, ma i padroni di casa chiudono 25-22.

Top Volley Cisterna: Zingel 8, Cavaccini (L), Wilternburg 0, Giani 1, Maar 14, Rinaldi 1, Dirlic 10, Picchio ne, Bossi 5, Baranowicz 1, Raffaelli 12. Coach: Soli.

Gioiella Prisma Taranto: Stefani 0, Laurenzano (L), Alletti 7, Falaschi 1, Randazzo 11, Gironi 3, Sabbi 16, Freimanis 7, Di Martino 3, Dosanjh ne. Coach: Di Pinto.