Superlega, la Top Volley contro Trento si fa un bellissimo regalo: play off conquistati

Squadra in casa

Squadra in casa Cisterna

Una vittoria che vale tutto l'oro possibile. La Top Volley Cisterna non solo vince contro Trento nell'ultima giornata di regular season, ma vince contro Trento e strappa l'ultimo biglietto disponibile per entrare nei play off. Un risultato importantissimo che significa subito lo scontro con la capolista Perugia.

Primo set punto a punto, le due squadre si studiano sotto rete 10-10. Cisterna prova a superare 13-11, poi è parità 16-16. Dopo il 20-22 di Trento è di nuovo parità 23-23 e comincia un scambio serrato che si conclude sul 28-26.

Dopo l'8-7 iniziale per Cisterna è vantaggio 14-8, Trento non trova il modo di ricucire (22-16), il secondo finale 25-19.

Stessa storia il terzo set, anche se con distanze non così notevoli, ma comunque importanti. Dopo il 10-7 per Cisterna è 13-9, Trento non ricuce: 25-19.

Top Volley Cisterna – Itas Trentino: 3-0 (28-26; 25-19; 25-23)

Top Volley Cisterna: Zingel 7, Saadat (ne), Wiltenburg 4, Giani (ne), Maar 15, Rinaldi 2, Dirlic 11, Picchio (L), Bossi (ne), Baranowicz 2, Raffaelli 10. All.: Fabio Soli.

Itas Trentino: Dell’Osso, D’Heer 7, Parolari (ne), Michieletto 22, Sbertoli 4, Cavuto 15, Pinali 6, Albergati, Lavia (ne), Zenger, Sperotto, De Angelis (L). All.: Angelo Lorenzetti.