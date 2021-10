Il Top Volley Cisterna concede un set, ma fa tre punti pieni contro Verona

Un set concesso ma tre punti pieni. Il Top Volley Cisterna batte 1-3 (20-25; 27-29; 25-19; 21-25) il Verona Volley. "E' stata una partita in cui abbiamo iniziato in modo più aggressivo - ha detto Raphael, palleggiatore brasiliano di Verona - mi dispiace per il risultato, abbiamo sprecato alcune occasioni che potevano girare i set. Lo sport è così però, dobbiamo continuare a lavorare bene in palestra, il campionato è lungo e dobbiamo trovare i meccanismi giusti come gruppo. Ora arrivano Civitanova e Taranto, stiamo lavorando bene ma dobbiamo saper controllare meglio il nostro ritmo, soprattutto quando siamo avanti e abbiamo la possibilità di chiudere il set. Sarà una settimana importante per noi, ma sono fiducioso per il gruppo, arriverà il momento giusto".

E' Verona a guidare il gioco nelle prime fasi del primo set (4-0), è subito pausa per Cisterna, che poco per volta ricuce e a muro pareggia 11-11. E' proprio qui la svolta, la squadra ospite mette la freccia e così rimane fino alla fine (20-25).

Avvio punto a punto (5-5), Verona riesce a sorpassare sul 15-14, ma il divario è talmente minimo che la svolta non c'è e anzi Top Volley si porta sul 18-21. Arriva ben presto un'altra battaglia punto a punto, fino al 27-27, quando è Cisterna a chiudere 27-29.

Verona è spalle al muro, Cisterna ha lo slancio di un finale di secondo set caldissimo; è la padrona di casa ad avere più energia (15-10); Cisterna ricuce pian piano fino al 22-19, ma non va oltre e il finale è tutto di Verona (25-19).

Quarto set agguerrito con Cisterna ad andare avanti 10-14, dopo il il 17-20, Verona ci tenta ancora e tocca il 20-21, ma l'inerzia è di Cisterna.