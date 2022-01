Superlega, un bel ritorno in campo per la Top Volley: tre punti contro Taranto

La Top Volley Cisterna si dà un bel “bentornato in campo”: nella sfida contro Taranto è vittoria 3-1 e quindi tre punti importanti per la classifica. La squadra di coach Soli è ora al nono posto con 17 punti, al pari della Kioene Padova.

La Top Volley parte forte 5-2, poi Taranto accorcia e pareggia 11-11, mettendo anche la freccia per il 12-14 e il 14-16. Cisterna tocca il 17 pari, poi sono ancora gli ospiti a portarsi in vantaggio e chiudere 22-25.

Dopo il 2-2 iniziale ha più slancio la squadra di Soli (10-6) e si arriva anche al 16-8. Taranto non rientra e Cisterna vola sul 25-14. Ritorna la battaglia nel terzo set (6-6), Taranto va per l’8-9, poi è ancora parità e freccia dei padroni di casa (16-14). Punto fino alla fine: 25-23. Quarto set come il secondo, la Top Volley ha voglia di chiudere e il 9-5 è già un segnale. Il 18-10 chiude quasi i conti, Taranto non trova modi per ricucire, finale 25-15.

Top Volley Cisterna: Zingel 11, Cavaccini (L), Saadat, Wiltenburg 4, Giani, Maar 16, Rinaldi, Dirlic 20, Picchio (L), Bossi, Baranowicz 6, Raffaelli 12. All.: Fabio Soli.

Gioiella Prisma Taranto: Stefani 15, Laurenzano (L), Alletti 6, Falaschi 1, Randazzo 17, Joao 7, Gironi (ne), Sabbi 5, Pochini, Freimanis (ne), Di Martino 5, Dosanjh 2. All.: Vincenzo Di Pinto.