Fondi torna a tingersi d’Azzurro: un altro giovanissimo talento convocato in Nazionale

Prosegue con successo l’attività del Club Italia del Centro, il progetto della Federazione Italiana Pallavolo, realizzato in collaborazione con i Comitati Territoriali, che vivrà il prossimo appuntamento, a partire da lunedì 29 aprile fino al 3 maggio, nella Regione Lazio. Il Direttore Tecnico delle attività Giovanili Femminili, Professor Marco Mencarelli ha convocato 20 giocatrici, di Marche, Umbria, Lazio e Sardegna, presso il "Centro Sportivo A.M.-Vigna di Valle" in via Provinciale Vigna di Valle, Bracciano (Roma).

Tra le giocatrici selezionate c’è un giovanissimo talento che non può non inorgoglire tutto l’ambiente pallavolistico pontino. Si tratta di Isabel Di Martino, atleta della Pallavolo Fondi che sta diventando una piacevole conferma per quel che riguarda la Nazionale. In effetti, coach Mencarelli l’aveva presa in considerazione anche ad inizio aprile per un altro stage di allenamento del Club Italia del Centro.

Questa “doppietta” è impreziosita da quanto successo a febbraio, quando un’altra giocatrice della Pallavolo Fondi era stata convocata in Azzurro, vale a dire Ludovica Valgattarri. Tornando a parlare di Di Martino, le sue doti sono state apprezzate in particolare nel corso della finale provinciale Under 16, quando il club laziale si è laureato campione territoriale. Entrambe le atlete, tra l’altro, sono figlie d’arte, dunque buon sangue non mente.

A proposito della vittoria territoriale, l’ottimo lavoro di coach Rosalba Pannozzo insieme a Leone La Rocca ha prodotto risultati incredibili, soprattutto se si tiene conto che la finale vittoriosa di febbraio è stata conquistata senza due titolari. Si sta parlando di una formazione sotto età che il prossimo anno potrà disputare lo stesso campionato. D’altronde non si spiegano altrimenti 5 anni di successi ininterrotti: c’è poco altro da aggiungere, a Fondi si gioca la pallavolo con la P maiuscola.