Opus Sabaudia, contro Marcianise arriva il secondo ko. Scuffia via dalla squadra

Dopo il ko contro Aversa nella seconda giornata, arriva purtroppo un bis anche nella terza. La Opus Sabaudia perde in casa 0-3 (20-25; 21-25; 23-25) contro Marcianise. In classifica la squadra di coach Budani ha tre punti, messi da parte all’esordio contro Marigliano. Una sfida un po’ a senso unico, con Sabaudia che ha faticato davanti all’esperienza avversaria, un poco più combattuto il terzo set.

Il tecnico perde inoltre l’opposto marchigiano Leonardo Scuffia, arrivato proprio con il mercato estivo: la rescissione del contratto è stata consensuale e su richiesta dello stesso atleta che per motivi personale ha chiesto di poter tornare a casa. La società potrebbe andare sul mercato per un altro giocatore della sua esperienza (Cuffia arrivava dalla A2).

“Due sconfitte di fila sono un po’ difficili da digerire ma abbiamo le qualità per uscire da questo momento complicato, in settimana ci siamo allenati in crescendo, purtroppo in gara siamo partiti con qualche errore in più ma il finale è stato sempre molto combattuto e con qualità – ha detto Marco Saccucci, secondo allenatore - siamo una squadra mediamente giovane che ha affrontato una formazione molto più esperta ma, quando c’è la qualità, la capacità di gestione degli errori non tarda ad arrivare. Come si riparte? Sicuramente dal terzo set di questa gara ma anche dalla convinzione che abbiamo lottato nel finale di partita della scorsa settimana e anche nella prima partita. Questo gruppo si allena bene e gioca anche bene, per questo siamo fiduciosi”.