Volley Opus Sabaudia, la carica di Tognoni: “Pronti per toglierci soddisfazioni”

E’ carico e desideroso di dare il massimo per fare bene con i compagni. E’ alla sua seconda avventura in maglia Opus Sabaudia l’alessandrino Gabriele Tognoni, centro di 202 centimetri, alla terza in serie A3. “Sarà un campionato di altissimo livello, personalmente sono convinto che con questo gruppo ci porteremo a casa tutti grandi soddisfazioni”.

Tognoni ha voglia di continuare a crescere e “migliorare per raggiungere il mio massimo livello, sia per me sia per la squadra mentre per quanto riguarda il gruppo siamo ormai alla quarta settimana di preparazione e sto spingendo al massimo, sia a livello fisico che tecnico per essere pronto per la prima di campionato. In questo periodo iniziano le prime uscite e gli allenamenti congiunti, dopo il primo con Cisterna di Superlega abbiamo capito su cosa lavorare e sono fiducioso anche perché abbiamo confermato di essere una squadra che non smette di giocare in nessuna situazione”.

Il centrale analizza il lavoro che sta facendo con la squadra. “Prima di questa preparazione avevo incontrato coach Mauro Budani solo da avversario nelle due precedenti stagioni: me ne avevano parlato tutti molto bene e non posso far altro che confermare perché s’impegna per tirare fuori il massimo da noi giocatori sia dal punto fisico che da quello mentale, ci sta motivando nel modo giusto e sono convinto che ciò porterà grandi risultati – ha aggiunto Gabriele, studente di Ingegneria meccanica, all'università La Sapienza di Roma - Sto per iniziare il terzo anno, non è facile conciliare le due vite ma per me è molto importante. Dopo il blocco del Covid mi auguro vivamente che possa tornare il pubblico al palazzetto, credo che questo sia il bello di ogni sport e mi aspetto che anche il nostro palazzetto si riempia per sostenerci e diventare una fortezza ben difesa per sostenerci e aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.