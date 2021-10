Opus Sabaudia, continua la preparazione: "Giovani in forte crescita"

Opus Sabaudia, continuano gli allenamenti in vista del campionato che partirà il prossimo 10 ottobre. La squadra di coach Budani ha giocato nei giorni scorsi un test match contro Falù Ottaviano finito 2-2.

"In questi test-match di avvicinamento al campionato abbiamo visto sprazzi di buona pallavolo da parte della squadra ma anche da parte dei nostri giovani che stanno crescendo in linea con quelle che sono le aspettative dello staff tecnico, anche per questo siamo fiduciosi in vista dell’avvio della stagione - ha spiegato Lino Capriglione, vicepresidente del Sabaudia - posso dire che la dirigenza è soddisfatta del lavoro svolto fino a questo punto della preparazione. Un’ultima cosa molto importante, che mi fa piacere sottolineare, è che si sta vedendo una buona unità nel gruppo di lavoro e questo ci fa ben sperare".

Domenica prossima, 3 ottobre, l’Opus Sabaudia sarà impegnata nella quinta edizione del memorial Andrea Mecucci in programma a Civita Castellana, torneo in cui sono coinvolte anche le squadre di Anguillara e Monterotondo.

"Il bilancio dell'allenamento congiunto con l’Ottaviano è molto positivo perché cominciano a vedersi i frutti del lavoro di queste settimane di preparazione - chiarisce coach Mauro Budani - Nonostante una formazione rimaneggiata posso dire che è stata la migliore prestazione fin qui disputata e, se la nostra crescita sarà costante, dovremo farci trovare pronti per l'inizio del campionato. Come sempre in questi appuntamenti preferisco far giocare tutti i giocatori che ho a disposizione per vedere a che punto è ognuno di loro, sia dal punto di vista fisico che mentale. Nel corso della stagione avremo bisogno dell'apporto di tutti. In campo ho visto buone cose, sono molto fiducioso per il futuro".