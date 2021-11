Volley, Sabaudia fa un punto con Casarano. Budani: "Ho visto un atteggiamento diverso e di questo sono contento"

Un punto solo con Casarano e sette punti in totali in classifica. Questo il bilancio per la Opus Sabaudia dopo sei giornate di campionato A3: sconfitta 3-2 a casa di Casarano.

"Ho visto un cambio di atteggiamento, questo aspetto mi interessava molto e si tratta di un passo in avanti importante, anche se devo ammettere che non mi è piaciuto il nostro inizio di partita dal punto di vista tecnico – ha detto coach Mauro Budani a caldo a fine match – Abbiamo dei momenti in cui giochiamo una buona pallavolo e fasi in cui subiamo dei break anche contro un servizio non irresistibile, questo poi ci complica le cose e ci fa faticare a rientrare e riprendere il filo del gioco. Dobbiamo lavorare su questi black-out perché mi sta anche bene subire la bravura degli avversari ma non mi piace quando siamo noi a commettere errori di attenzione, se vogliamo giocarcela con tutti dobbiamo migliorare su questo aspetto. Non so dire se è un punto guadagnato perché purtroppo abbiamo regalato letteralmente il primo set, poi siamo stati bravi a riprendere a giocare ma dobbiamo trovare regolarità in attacco e mi piacerebbe un gioco più lineare fin da subito".