Volley A3 playoff, Sabaudia lotta con Aversa ma cede in gara 1 dei quarti

Spalle al muro ma contro la capolista e soprattutto dopo una gara giocata ad alto livello per tre set. L'Opus Sabaudia perde 1-3 a casa della Green House Aversa e giocherà fra le mura di casa domenica 24.

Equilibrio nelle prime battute della gara (5-5); Aversa mette la freccia per il 10-6 e sul 15-9 gli ospiti chiamano la pausa. Aversa detta legge (21-15) e il finale dice 25-19. I padroni di casa provano ancora a scappare (13-9), ma Sabaudia rimane in scia e accorcia 20-18 e poi 21-20, pausa per Tomasiello e al rientro arriva il 22-22 che riapre il parziale in favore di Sabaudia (24-26).

Avvio equilibrato anche nel terzo set (6-7), poi Aversa ribalta sigla il 13-10 che diventa 15-10. Il tabellone dice 19-13, è un parziale che ora non ha più storia: 25-17. L’Opus non riesca a rientrare in partita e nonostante ci provi la Wow Green House si lancia subito in avanti nel punteggio riuscendo a portare la contesa sul 13-8. PalaJacazzi ‘on fire’ per spingere la squadra di patron Di Meo. Sul +6 per i padroni di casa l’allenatore di Sabaudia ferma il gioco. I punti di vantaggio diventano 10 quando Sacripanti confeziona un punto strepitoso su alzata assurda di Morelli. E’ 18-10. La gara ha un finale netto: finisce 25-11.