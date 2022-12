Volley A3, Sabaudia al giro di boa è ai piani bassi della classifica

Undicesima posizione con 14 punti. Il Sabaudia Volley, iscritto al campionato di serie A3 girone Blu, ha chiuso l'andata del suo campionato ai piani bassi della classifica con Lecce a 12 punti e Marcianise a 11 a rincorrere. L'ultima sfida però ha regalato la bella vittoria propria sulla diretta avversaria Marcianise: tie break.

In occasione della partita con il Casarano la squadra è stata guidata da coach Fabio Martini, vice allenatore fino alla scorsa settimana, dopo le dimissioni di Marco Saccucci, arrivate nei giorni scorsi per motivi personali e famigliari. "Prima di tutto intendo ringraziare Marco per l’impegno che ha messo nel portare avanti il nostro progetto, sia nella passata stagione sia in questa: rispettiamo la sua scelta di fare un passo indietro per problematiche personali e famigliari, prima che un allenatore Marco è un uomo valido e a lui va il nostro più grande augurio per il futuro e rimarrà comunque un uomo della nostra società – ha spiegato Lino Capriglione, vice presidente del Sabaudia – riguardo la partita posso dire che è stata una battaglia bellissima, i ragazzi hanno finalmente tirato fuori tutto quello che avevano contro la terza in classifica che arrivava da una striscia positiva. Quando in palestra si lavora e si sta concentrati poi arrivano anche i risultati: voglio ringraziare tutti, anche chi gioca di meno, che in un momento così difficile regalando una vittoria pesantissima. Colgo l’occasione, a nome della società di augurare a tutti buone feste, invitando il pubblico alla partita del 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, quando ospiteremo il Tuscania nel derby del Lazio".

Sabaudia Pallavolo – Leo Shoes Casarano 3-2

Sabaudia Pallavolo: Schettino 1, Rossato 12, De Vito 4, Malvestiti 21, Zornetta 24, Tognoni 7, Mastracci 0, Meglio (L), Rondoni 0, Catinelli 0, Molinari 6. All. Martini.

Leo Shoes Casarano: Fanizza 1, Cianciotta 18, Peluso 4, Marzolla 28, Ciupa 21, Matani 6, Prosperi Turri (L), Rampazzo 0, Moschese 3, Ulisse 1. N.E. Guadagnini, Floris. All. Licchelli.

ARBITRI: Galteri, Oranelli

PARZIALI: 20-25, 25-23, 28-26, 14-25, 20-18

NOTE – durata set: 29′, 37′, 36′, 27′, 30′; tot: 159′