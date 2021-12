Volley A3, Sabaudia perde a casa della capolista

Troppo forte la capolista per l’Opus Sabaudia. La formazione di coach Budani, incerottata con diversi problemi fisici, si arrende 3-0 a casa della Maury’s Com Cavi Tuscania e rimane ferma a 14 punti in nona posizione.

“È molto complicato trovare le parole giuste dopo una partita del genere, viste le nostre condizioni non ho chiesto di vincere la partita ma mi dispiace molto che qualcuno non abbia sfruttato la sua occasione – ha detto coach Mauro Budani, visibilmente amareggiato al termine della partita – lo ammetto mi aspettavo qualcosa di più ma questo non è stato fatto: i miei giocatori si allenano decisamente molto meglio in palestra, durante la settimana, rispetto a quello che ho visto oggi sul campo, forse si sarà capito che stare in campo è una cosa diversa”.

Avvio a tutto gas del Tuscania che piazza subito un parziale di 8-0 e costringe il Sabaudia a rincorrere costantemente (5-16 e 10-21) prima di cedere il primo spicchio di gara 25-13 in appena 19 minuti di gioco. Nel secondo spicchio di partita stesso copione con i pontini sempre sotto (16-11 e 21-14) e Tuscania brava ad approfittare per archiviare il set 25-17. Anche nel terzo e ultimo parziale il Sabaudia è in balìa del Tuscania che non lascia scampo all’avversario e si prende l’intera posta in palio (25-13).

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna 2, Marsili 3, Menichetti, Della Rosa 1, Boswinkel 16, Catinelli, Rossatti 13, Ceccobello 7, Quagliozzi, Marinelli 11, Quarta 4, Turri Prosperi (L). All. Passaro.

Opus Sabaudia: Palombi 1, Recupito, Conoci 1, Zornetta, Ferenciac, Pomponi 3, Miscione, Rossato 11, Tognoni 3, De Vito 2, Meglio 3, Schettino, Calarco. All. Budani.